加拿大央行：总裁称经济所需刺激将减少，提振明年一季度升息预期

路透多伦多12月14日 - 加拿大央行总裁波洛兹(Stephen Poloz)周四在年底讲话中称，该央行越来越相信，经济所需要的刺激将逐渐减少。此番言论推动加元上涨，还令该央行在2018年初再度升息的预期升温。

波洛兹称，经济在过去一年取得“巨大”进步后，目前正处在甜蜜点；初步迹象显示随着楼市荣景降温，出现了期待已久的向出口和企业投资增长的转换。

波洛兹在多伦多的Canadian Club发表讲话时称，经济“接近充分发挥潜能的水平。这让我们大受鼓舞，我们也越来越相信，将来经济所需要的货币刺激将会减少”。

加拿大央行在上周维持利率不变。不过，波洛兹承认当前的货币政策“显然仍具有相当的刺激性”，尽管该央行在7月和9月升息。这引发市场押注加拿大央行下次升息将会在2018年第一季。下次政策会议在1月17日。

“他讲话有点东拉西扯，但略微可以看出，他并不像我们之前认为的那样担忧，因此公债收益率大幅上升，加元走高，现在1月的可能性几乎为35%，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观经济策略师Fred Demers说。

“所以毫无疑问，下次升息不会太远了--不管是在1月还是3月，”Demers说。

加元闻声涨逾1%。

波洛兹表示，虽然按机械方式来确定政策的话，利率本该更高才是，但央行依然认为，有迹象显示劳动力市场目前存在闲置情况，不过正在减少。

他认为，加拿大经济目前接近满负荷，预计经济成长将继续高于潜力水平，因此通胀预期可能上升。

波洛兹表示，同期劳动力市场的闲置产能表明通胀有下行风险，又印证了央行经常担忧的事情，即就业市场的形势并不像就业增长以及失业率稳步下滑所暗示的那样强劲。

“薪资虽有所上涨，但仍远低于景气周期在目前阶段通常应有的水平，因此我们认为存在隐藏的产能闲置问题，”他在讲话后的记者会上表示。(完) (编译 侯雪苹/郑茵 审校 王颖/徐文焰)