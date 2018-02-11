加拿大数据：1月就业岗位创九年来最大降幅，或容央行有暂缓升息空间

路透渥太华2月9日 - 加拿大就业市场在2017年表现强劲后，今年1月就业岗位创九年来最大降幅，巩固了加拿大央行下月将保持利率不变的预期。

加拿大统计局周五公布的数据显示，1月就业岗位减少8.8万个，远逊于分析师预期的增加1.0万个，且为2009年1月以来最大降幅--当年经济正力搏全球金融危机。

就业岗位减少主因兼职就业人口减少13.7万，创记录最大降幅；这盖过了全职就业人口增加4.9万的影响。失业率从12月修正后的5.8%升至5.9%。

1月平均时薪较上年同期跳增3.3%，为2016年3月以来最大增幅。加拿大人口最多的安大略省2018年初将最低时薪上调至14加元(11.11美元)，为全国最高。

在2017年创造了逾40万个就业岗位后，就业市场正从2002年以来最强劲的增速降温。

有经济分析师称，经过那么强劲的一年后，1月就业岗位大幅下降是预料中的，但不太可能改变加拿大央行2018年进一步升息的轨迹。每个月的就业报告可能波动很大。

“这没有改变围绕加拿大央行的大环境。他们仍将处于渐进升息的路径，”道明证券(TD Securities)资深利率策略师Andrew Kelvin称。

该报告出炉后，加元兑美元一度走跌，之后则转为小幅上扬。

该数据发布后，市场押注加拿大央行3月将按兵不动的机率小升至92.1%，不过5月升息机率接近80%。加拿大央行自去年7月以来已经升息三次。

包括教育服务、金融、保险和房地产在内的服务行业就业岗位减少了7.19万个，减少幅度最大。制造业公司中，建筑业就业岗位减少幅度最大，减少了1.49万个。

根据加拿大统计局，各行业的就业岗位普遍减少，高薪行业亦不例外。食品和住宿行业就业岗位几无变动，该行业的许多从业人员拿的是最低工资。(完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 龚芳/许娜)