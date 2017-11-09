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加拿大数据：10月房屋开工及9月建筑许可意外增长，显示房市依然稳健
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2017年11月9日 / 凌晨12点06分 / 2 天前

加拿大数据：10月房屋开工及9月建筑许可意外增长，显示房市依然稳健

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路透渥太华11月8日 - 周三公布的两份报告显示，加拿大10月房屋开工上升，9月建筑许可攀升，双双均意外增长，因加拿大房屋市场依然稳健，尤其是公寓大楼市场方面。

10月新屋开工年率经季节调整后为222,771户，市场原本预计是降为210,000户。房屋开工年率连续五个月高于20万户。

9月房屋开工年率也略为上修。

加拿大按揭和住房公司(CMHC)的报告显示，都市多户合栋房屋(通常为公寓大楼)开工增加12.5%，抵消了都市独栋房屋开工减少17.1%的影响。

在抵押贷款利率上升、多伦多及温哥华对外国买家课税之际，这两大城市的公寓大楼市场维持力道，尽管整体市场销售普遍放缓。

BMO Capital Markets高级分析师Robert Kavcic在研究报告中称，多户合栋房屋开工年率为至少1990年以来最高。

“受人口结构趋势的支撑，加拿大房屋建筑活动仍坚如磐石。”Kavcic指出，2017年新屋开工户数可望创10年来最高数量。

CIBC Economics分析师Nick Exarhos表示，10月温暖的天气对建筑商有利。

“整体而言，2017年房屋开工持续增加，对于住宅投资而言是一个好兆头，但建筑活动已经处于高位，意味着楼市对经济增长前景带来更大提振的空间不大了，”Exarhos在客户报告中称。

加拿大统计局的另一份报告显示，9月建筑许可较前月增长3.8%，为三个月来首次增长，因非住宅类建筑活动强劲。

路透调查的分析师原本预计建筑许可下降0.2%。

非住宅类建筑许可跳涨13.9%，而住宅建筑许可下滑1.7%，为连续第三个月环比下滑。(完) (编译 张若琪/王兴亚；审校 戴素萍/李爽)

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