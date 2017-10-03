加拿大经济：经济增长将超过潜力产出增速--央行副总裁勒迪克

路透魁北克舍布鲁克10月3日 - 加拿大央行副总裁勒迪克(Sylvain Leduc)周二称，国内经济增长料在接下来的几季放缓，但仍将超过潜力产出增速。他的言论为央行传递的讯息再添鸽派意味。

尽管没有直接提及货币政策，但勒迪克称，未来几季，企业创建速度提高而退出速度下降，可望将经济增长引入良性循环。

“创立新企业带来的产能提高，将使经济加速成长，同时不会带来通胀压力，”他说。

加拿大丰业银行副总裁兼资本市场经济部主管Derek Holt在给客户的报告中称，央行10月25日将公布利率决定，在此之前，侧重生产率提高和潜力产出增长，“是朝着更加温和的方向迈出的一小步”。

勒迪克的这番言论基本未对市场造成影响。

但金融市场对央行是否将在年底前再次升息看法分歧，分析师称勒迪克的论调强化了加拿大央行总裁波洛兹上周发表的谨慎言论。

“央行总裁波洛兹似乎试图降低外界对近期内进一步收紧政策的强烈预期...勒迪克今日的讲话并未真的谈及利率或通胀前景，看起来他在求稳，”CIBC Capital Markets的资深分析师Royce Mendes表示。

“对投资者而言，我们认为对继续逐步升息的表态还将继续。”

分析师普遍预期，加拿大央行最终将继续升息；但在波洛兹称不存在预设的利率调整路径、加拿大央行进一步行动取决于数据表现后，市场对10月升息的押注下降。

勒迪克指出，加元在2014-2015年油价大跌后急剧贬值，可能有助于发展迅速的新企业的成长。此外，针对油价跌势的调整也出现在预期的时间框架内，显示经济具有灵活性。

“即便如此，依然存在重大挑战，我们的生产率水平仍远低于美国，”他说。(完) (编译/审校 李爽/徐文焰/张若琪)