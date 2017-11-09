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加拿大股市：连续第二日回落，受材料股跌势以及美国税改忧虑拖累
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2017年11月9日 / 晚上10点33分 / 更新于 17 小时前

加拿大股市：连续第二日回落，受材料股跌势以及美国税改忧虑拖累

1 分钟阅读

路透多伦多11月9日 - 加拿大股市周四连续第二个交易日回落，因材料和金融类股下跌，且有关美国税改前景的疑虑拖累美股。

多伦多证交所S&P/TSX指数收跌23.26点或0.14%，报16,082.09点，延续周二创出16,131.79点纪录收盘高位以来的温和跌势。

该指数自9月以来涨7.5%，受到原油价格上扬的推升，同时投资者也不再那么担忧房地产市场放缓将会拖累银行股的前景。

“这里市场走了一波很不错的行情。我认为(涨势)可能已经出现疲态，”Caldwell Securities投资组合经理人John Kinsey说。“美国方面也没有提供什么帮助。”

美股当日收低，因投资者将注意力转向美国参议院共和党税改计划，该计划可能将投资者热切盼望的下调企业税实施时间延后。

包括贵金属和基本金属矿产商和化肥企业在内的材料类股跌0.8%，Pan Am Silver跌6.2%报19.07加元，此前该公司公布的季度业绩弱于预期。

在指数10大类股中，有六类收低。

权重较大的金融服务类股跌0.1%，不过宏利金融(Manulife Financial)涨4.1%，该公司在周三稍晚公布的季度获利好于预期。(完) (编译 郑茵 审校 李爽)

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