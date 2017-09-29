加股业绩：黑莓第二季软件业务营收创纪录，股价大涨

路透多伦多9月28日 - 加拿大黑莓(Blackberry)周四公布，第二季获利高于预期，高利润率的软件业务营收创纪录高位，提振投资者对该公司将重振的信心，推动其在美国上市的股价收盘大涨13.4%。

在截至8月31日的第二季，黑莓软件和服务营收较上年同期增长26%至1.96亿美元，高于路透访查的两位分析师预期的1.75亿美元。

这提振了黑莓执行长程守宗将成功重振黑莓的希望。黑莓营收已经下滑了七年，因智能手机业务崩溃。程守宗已下令手机停产，并聚焦于向工业企业、政府和各公司出售软件。

“显然，对软件业务来说这是个表现非常好的季度，对黑莓而言是个好兆头，”CCS Insight分析师Nicholas McQuire表示。

黑莓公布，扣除特殊项目后，第二季每股获利0.05美元，分析师预估为盈亏平衡。

受授权费强劲增长的提振，季度软件和服务营收从上年同期的1,600万美元增至5,600万美元。

程守宗在分析师电话会议称，黑莓的先进自动驾驶技术可从每辆车收取5-25美元的授权费，只提供信息娱乐系统的话每辆车仅能收取1.50-5美元。

一些投资人表示，目前说黑莓成功扭转颓势还为时太早。

黑莓称，预期经调整全年度营收在9.2亿-9.5亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估9.244亿美元。该公司并预测可望实现软件营收增长10-15%的目标。

该公司季度净利1,900万美元，或每股获利0.04美元；上年同期为亏损3.72亿美元或每股亏损0.71美元。扣除特殊项目的总营收下滑29%至2.49亿美元。

黑莓在加拿大上市的股票股价跳升逾12.5%，收报13.00加元，稍早高见13.47加元。在美国上市的股票股价跳升13.43%，收报10.47美元。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 李婷仪/张荻)