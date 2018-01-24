华泰期货：郑糖主力合约跌破5,700元/吨的概率不大

以下内容节选自1月24日的《期货日报》：

上周，糖价再度加速下跌，广西现货价跌破6000元/吨，湛江现货价跌破5900元/吨。SR1805合约跌破5800元/吨，最低跌至5721元/吨。而远月合约跌幅更深，SR1901合约从5800元/吨跌至最低5502元/吨。主要因为市场预期2018/2019榨季全国将大幅度增产。就现阶段而言，当前的价格已经提前反映了未来基本面变差的预期。而且春节前是备货旺季，中游库存底，只要价格合适，销售量能够保证。因此，中短期内，郑糖主力合约跌破5700元/吨概率不大。

白糖期货价格从2016年年末的7300元/吨下跌至近期的5700元/吨，主要逻辑是国内进入增产周期。前期市场炒作的是2017/2018榨季的产量。而近期市场关注的焦点则是2018/2019榨季产量。上一次糖价跌破5000元/吨发生在2014年，距离现在已有4年。广西政府把2018/2019榨季的甘蔗收购价定在500元/吨以上，算上其他各方面成本，广西效益比较好的糖厂制糖成本也要5800元/吨。若糖价跌破5000元/吨，广西糖厂将全线大额亏损甚至破产。糖厂关门大吉，那么广西政府大力推行的“双高”基地种植的甘蔗由谁来收购呢？市场期待后市会有新的变量出现。（完）

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