南非评等：标普下调南非本币债务评级至垃圾级

路透约翰内斯堡11月24日 - 标普全球评级周五将南非的本币债务评级下调至“垃圾级”区域，原因是该国经济前景和公共财政进一步恶化，这推动南非兰特大跌。

但穆迪决定仅将南非评级列入可能下调的观察名单中，这或许防止了兰特出现更大的跌幅。穆迪将该国外币和本地债务评级定在Baa3，为投资级中的最低一级。

此前南非财长吉加巴(Malusi Gigaba)在10月25日大幅下调增长预估，并上调对预算赤字和政府债务的预估，这令市场大吃一惊。

南非执政党--非洲人国民大会(非国大/ANC)12月的大会将选出祖马的继任者，党内的暗斗也削弱了投资者对该国的信心。近年来南非经济增幅已放缓至接近停滞。

“疲软的国内生产总值(GDP)增幅导致南非公共财政恶化的程度超出我们之前的预期，”标普在公告中说。

“我们预计南非将在明年2月公布的2018年预算案中公布用于弥补的财政举措提案，但这些在短期内或许并不足以稳定公共财政，这与我们之前的预期背道而驰。”

标普将南非的长期本币主权信用评级从BBB-下调至BB+，还将该国长期外币评级在垃圾级中进一步下调，从BB+下调至BB。

标普将外币和本币信用评级的展望从负面上调至稳定。

在标普下调南非评级后，南非兰特兑美元下跌2%，从13.9000跌至日低14.1675。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)