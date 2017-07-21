印尼央行：一如预期维持指标利率不变，但预计第二季增长慢于预期

* 指标利率自10月以来一直维持在4.75%不变

* 第二季经济增长料比预期缓慢，因消费疲软

* 印尼央行称，通胀压力已有所缓解

路透雅加达7月20日 - 印尼央行周四连续第九次在政策会议上维持指标利率不变，但表示第二季经济增长可能慢于预期。

印尼央行将指标七天期逆回购利率维持在4.75%不变；该利率自去年10月以来一直维持在这一水平。此前路透调查访问的17位分析师都预计这一结果。

央行官员称，会议时间较长是因为理事会全面评估全球和国内风险。

“国内经济复苏进程持续，但并不像我们起初预计的那么强劲，因消费疲软；不过另一方面，投资有所增长，”该行在会后声明中称。

印尼央行经济和货币政策主管Dody Budi Waluyo表示，4-6月当季经济料增长“约5.1%”。

印尼第一季经济增长5.0%。该国统计局将于8月7日公布第二季GDP数据。印尼是东南亚最大的经济体。

印尼央行列出其正在关注的一系列风险，比如美国加息、美联储缩减资产负债表以及国内银行业整合等。

但其没有把通胀压力作为一项风险，并称物价压力已减弱。

印尼6月通胀年率触及15个月高位4.37%，但仍在央行目标区间3-5%范围内。

去年通胀下降使得印尼央行降息六次、累计降息150个基点，以帮助刺激信贷和经济增长。

凯投宏观分析师Gareth Leather表示，“信贷增长减慢、财政状况疲弱、改革进展令人失望，意味着经济面临的有利因素不多，这种情况下印尼经济将会从降息中受益”。

但Leather称，鉴于印尼央行仍将担心通胀，所以不大可能降息。

印尼央行的Waluyo表示，“印尼在通过管理通胀率来‘刺激’消费。”不过这位官员强调，央行的货币立场仍为中性。

亚洲各国央行主要利率图表： tmsnrt.rs/1U5hc2W