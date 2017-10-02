印度经济：央行料维持政策利率不变，因通胀担忧重燃

路透孟买10月2日 - 尽管印度经济增速大幅放缓，但印度央行预计将在本周的政策会议上维持政策利率不变。此前该国通胀率飙升至五个月高位，令央行设定的通胀目标面临威胁。

印度央行政策的重点放在了维持通胀率在4%左右--这是央行设定的2-6%通胀率目标区间的中点。今年早些时候该央行已将货币政策基调从“宽松”转为“中性”。

由于食品价格飙升，印度8月零售价格较上年同期上涨3.36%。

分析师预计，考虑到冬季食品价格倾向于上涨，印度的通胀率可能会继续攀升。

令人担心的是，8月核心通胀率甚至继续上升，来到4.6%，因医疗保健和教育等关键领域的物价居高不下。

这种通胀上升的趋势可能会排除印度央行再度降息的可能。8月时印度央行曾降息25个基点至6%的七年低点。当时印度经济增速出人意料地放缓至5.7%的三年低点。

此外，印度政府料增加支出以刺激经济、有可能放松当前财年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为3.2%的目标的预期，也可能令央行感到担忧。

路透调查访问的60位分析师中，除了三位以外其他都预计印度央行将维持附买回利率不变。而且大部分受访分析师都预计，至少到2019年初以前这一利率都不会改变。

印度央行将在周三0900GMT公布利率决定。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)