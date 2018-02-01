印度经济：政府公布2018/19年度预算案，旨在加速经济增长

路透新德里2月1日 - 印度政府周四公布2018/19年度的联邦预算，希望在明年全国选举前实现更强劲的经济增长，以赢得选民支持，同时力图保持财政节制。

农民收入下降，总理莫迪领导的政府未能给每年涌入就业市场的庞大青年群体创造足够的就业岗位，这些都引发了农村地区的不满情绪。印度人口中的三分之二居住在农村。

印度要在2019年5月前举行选举，这可能是财长杰特利(Arun Jaitley)在选举前的最后一个完整年度预算。

印度2017/18年国内生产总值(GDP)增幅料为6.5%-6.75%，此为三年来最低，而许多其它新兴市场经济也在同步复苏。

尽管2017年政府在全国范围内推行商品与服务税(GST)的行动受挫，加上2016年底政府禁止高面额纸币流通，均造成经济增长放缓，但投资者迄今无视这些挫折，认为政府的举措在长期是有积极效果的。

但为了赢得投资者的支持，杰特利将努力让他们信服，他会信守诺言努力遏制财政赤字；印度财政赤字规模为亚洲最大之一。

本周的一项路透调查显示，多数分析师预计2018-19年的赤字相当于GDP的比重为3.2%，因政府寻求增加在农业等领域的投资。但是，如果远超过这一数字，则可能致使市场很快出现抛售。(完) (编译 王洋/王琛；审校 王颖/于春红)