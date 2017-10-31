台湾个股：中华开发资本下半年将完成10亿人民币大中华生医基金募集

* 中华开发资本下半年将完成大中华生医基金募集

* 凯基证第二季投资仍以固定收益为主但占比减少

* 凯基银将参股江苏银行发起设立的消费金融公司

* 凯基银第一季起新增台湾可转让定存单及CP占比

路透台北10月31日 - 台湾中型金控--开发金控周二称，旗下中华开发资本将持续发展资产管理业务，上半年完成两档台币私募股权基金募集，预计下半年将完成10亿人民币的大中华生医基金募集，总计今年规模新增84亿台币。

中华开发资本提及目前资产管理业务着眼于大中华地区投资组合，产业则以加值型制造业如资讯及通讯科技等为主、新型态服务业如电商、物流等居次。

开发金控发言人张立人在一场投资人说明会并表示，9月完成公开收购台湾中寿加速亚洲布局的策略意义，因为法规政策松绑，以寿险为主体进行海外并购比例提升且并购金额高。

“开发金将资本杠杆由2-3倍提高至8-9倍，仍低于其他金控的12-13倍。”他说。

开发金控9月完成公开收购台湾中国人寿25.33%股权，加计原持有的9.63%股权，已成台湾中寿最大股东。

至于开发金控旗下凯基证券且因受惠台股及港股日均量回升及有效强化海外风控，获利已见明显增长。

凯基证券并称，上半年承销国际板外币债券金额达867.2亿台币，加计台币计价债券总承销金额达1,032亿台币，合计市占率9.9%，领先台湾证券同业。

凯基证券第二季底投资组合总市值达640亿台币，以固定收益为主，但第二季固定收益投资占比49.8%已较上季的58.2%为低，股票投资占比45.4%则较上季的37.1%提高。

另开发金旗下凯基银行将参股江苏银行发起设立的消费金融公司，并完成申设香港分行及评估设立新加坡分行。

凯基银行第二季底总投资组合市场价值为1,786亿台币，其中台湾公债投资占比52.5%较上季的58.5%下滑，其次则为外国公司/金融债券的29.5%占比，较上季的20.8%提高。

凯基银行对此表示，今年上半年因应市场利率变动，择机加码国外债券，另因央行定存单到期转买可转让定存单，使今年第一季起新增台湾可转让定存单及商业票据投资占比至逾14%。

开发金今收涨0.11%报9.24台币，表现优于台湾金融保险类指数的0.15%跌幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)