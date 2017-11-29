台湾个股：兆丰金不排除再被美国监管机构罚款--董事长

路透台北11月29日 - 台湾第五大金控公司--兆丰金周三表示，美国当地金融主管机关独立监督人赴兆丰做例行调查，在为期两年的回溯调查中，不排除因查到新事证再被美国监管机构罚款。

去年9月在兆丰银行纽约分行遭天价1.8亿美元的罚款后，接任董事长的张兆顺在立法院回答立法委员时做此表述。

〞(再被罚的)可能性不是没有，我们是非常紧张的状态。〞 他说。

张兆顺表示，台湾的美元清算机制也是一个问题，美国监管机构的独立监督人发现财金公司并未核对黑名单和国家，在美分行不排除回溯调查过程中因此有疏失再被美国罚款；此外美国另有外国资产控制办公室，若有违法也可能会被此单位罚款。

兆丰商银纽约分行2016年因法遵问题遭美国纽约州金融管理机关重罚1.8亿美元，该行董事长蔡有才因此被撤换。其后，该行芝加哥分行亦遭到美国当地金融主管机关查获〞法规遵循上有缺失〞等问题，并遭美方要求撤换分行负责人。

兆丰金控今年前三季税后盈余达到221.66亿台币；较去年同期的176.52亿成长25.57%；但若加计去年遭美国纽约州政府重罚58亿台币后，前9月税后盈余仍较去年衰退5.48%。

无独有偶地，今年10月底泛公股华南金控旗下银行纽约分行也遭美国金检单位洗钱防制检查的情况及要求改善缺失的时程，华南银已向美方金检单位提出缺失改善计画，再行改善系统。

本地时间1036，兆丰金股价持平报23.6台币；华南金小跌0.3%报16.55台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)