台湾个股：兆丰金将推组织改造加强业务能力，增持20-30亿美元外币债

路透台北3月5日 - 台湾第五大金控公司—兆丰金董事长张兆顺周一称，该公司去年税后盈余达到266亿台币，惟兆丰商银继前年8月之后今年再次被罚8亿台币，但去年还是赚了约258亿台币；为加强业绩力道，将进行组织改造，期以藉此增强业务能力，提升获利能力。

兆丰商银总经理蔡永义即称，今年将增持以美国公债为主的外币债，目标为20至30亿美元，并将提高台股投资部位至少一倍。

张兆顺在一公开场合中称，兆丰商银这两年可谓是多事之秋，继前年8月遭重罚1.8亿美元后，今年1月又被罚8亿台币；但公司获利依旧相当亮丽，去年各子公司获利都有很大的进步，尤其是在银行部门，国际金融业务分行(OBU)和海外分行的获利占比高达55%以上。

〞去年2月我们在提出(洗钱防制相关)改善计划后即按岁就班进行，外国主管机关都非常肯定，但我们还有很多工作要做，毕竟洗钱防制是不断持续的。〞张兆顺说，〞我们将再一次进行组织改造...加强业绩力道。〞

兆丰金控总经理胡光华指出，兆丰商银目前的外汇市占率高达22%、联贷亦名列第二大，而且即使两度遭美方罚款，但外资持股比例仅小幅下降，目前为28.55%；为提升获利能力，未来将强化资金方面的操作。

蔡永义表示，未来企业金融和消费金融为兆丰商银的两大获利引擎，除将增加存款和放款规模各800亿台币外，今年亦为兆丰银的〞财管元年〞，将提升财富管理等手续费收入，目标为30亿台币，成长约6%。

而为提升资金操作绩效，将增持以美国公债为主的外币债，以及提高台股投资部位；〞今年外币债和公债都将会加强，未来将朝增持20到30亿美元的美国公债目标前进。〞蔡永义对路透说，〞我们目前有360亿美元的存款，但外币放款存放比很低，只有40%，我们会增加外币债部位，以及OBU和海外分行的放款。〞

另在台股投资方面，蔡永义说，兆丰商银现有台股部位仅20-30亿台币，未来将锁定高现金殖利率的个股，〞因为股票投资部位很少，今年至少会增加一倍。 〞

根据台湾金管会公布资料显示，至去年底止，兆丰金合并报表资产总额3兆5,520.45亿台币，为第五大金控公司；而主要子公司兆丰商银资产总额则达3兆1,535.09亿，为台湾第三大银行。

兆丰金周一收跌0.8%报24.75台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)