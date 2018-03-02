台湾个股：华南金控将提升资金运用效益，加码股债等投资--董事长

路透台北3月2日 - 台湾第九大金控—华南金控董事长吴当杰周五称，旗下子公司华南银行今年将着重于资金运用效益，并将加码台币与外币债，以及股票等投资部位，以提升银行之获利。

华南银行副总经理高荣成即称，今年加码台币和外币债券部位各300亿台币，合计600亿债券部位；同时亦将加码台股80亿(包含自营50亿及委外操作30亿)；预计至今年底股票投资部位将自目前的150亿大幅拉高至230亿台币。

〞今年我们将重视资金运用效益，让每一块钱发挥最大效益。〞吴当杰今天在出席一公开活动时说。

高荣成指出，整体来看，美国FED今年将继续升息，台美利差将随之扩大，而尽管升息对债券市场不利；惟殖利率将因而走扬，银行应介入可赚取利差的标的，以美国指标10年债为例，若殖利率能弹到3%至3.5%，即颇具吸引力。

他表示，在外币债投资上，除美国金融债券外，亦将配置新兴市场债券，如印尼主权债及中国的银行发行的金融债等标的。

而在台股投资方面，他指出，华银目前的股票投资部位共约150亿，而今年的目标是提高到230亿，除委外操作的30亿，自营的50亿将找寻高现金股息且波动幅较小的个股。

〞今年就是赚三息：放款利息、债息和股息等。〞高荣成对路透说。

华南金去年全年税后盈余为120.93亿台币，每股税后盈余为1.09台币；子公司华银全年税后盈余为114.43亿，每股税后盈余1.53台币；其中，来自资金运用投资收益即占盈余的35%，今年的目标仍将占全行获利的30%。

据台湾金管会公布资料显示，至去年底止，华南金合并报表资产总额达2兆5,746.39亿台币，为台湾资产规模第九大金控公司；旗下子公司华银资产总额达2兆5,253.63亿台币，为台湾第八大银行。

华南金周五每股收跌0.58%，收在17元台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)