台湾个股：国寿国际板债券持平2,500亿台币，外汇价格变动准备金回升

* 国寿海外投资占比62%，避险成本降至0.94%

* 国寿外汇价格变动准备金回升至95亿台币

* 国寿国际板债券维持在2,500亿台币上下

路透台北11月14日 - 台湾资产最大金控--国泰金控旗下国泰人寿周二表示，目前国寿的国际板债券大致占总投资部位的5%，落在2,500亿台币上下，跟上季相仿，主因下半年发行减少，将持续维持慎选国际板债券的原则，至于外汇价格变动准备金已回升至95亿台币。

国泰金控今日召开投资人说明会并称旗下寿险至9月底海外投资占比62%，避险成本降低至0.94%，避险后投资收益率达4.2%。

“钱一直进来，还是会投资海外投资标的。”国泰人寿副总经理林昭廷说。

他并称，尽管金管会将微幅提高保险业外汇价格变动准备金增提比率，但不会影响国寿海外投资布局，目前外汇价格变动准备金已回升至95亿台币。

两位消息人士周一指出，台湾金管会今与保险业开会研议明年增提外汇价格变动准备金事宜，与业者达成每月国外投资的外汇价格变动准备金提存比率由万分之四点二提高至万分之五的共识，其他则交付寿险公会再议。

今年第三季底国泰人寿总投资金额高达5兆(万亿)3,645亿台币，海外股债投资占比合计高达62.8%，国外股票、债券投资避险前收益率各为8.8%、5%；反观国内股债占比合计14.6%，国内股票、债券收益率则各为10.6%、2.1%。

另外，国寿在会中透露截至第三季底未实现利益高达上千亿台币。

国泰金控今收低0.5%报49.55台币，表现略不如大盘的0.03%涨幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)