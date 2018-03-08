台湾个股：第一金旗下一银财务操作以外币债为主，持续拓展海外据点

路透台北3月8日 - 台湾大型金控—第一金控周四称，为提升资金运用收益，旗下第一银行今年在财务操作上将以美元和澳币债为主轴，且将持续拓展海外据点，包括赴欧洲、美国及东南亚等地设点。

第一金去年合并税后盈余达154亿台币，连三年站稳于150亿以上水准，每股税后盈余为1.27台币。

该公司表示，在全球经济共同迎复苏曙光之际，未来将以发展利基产品整合通路，善用客群基础提升价值，并贯彻〞绿色金融〞理念；而旗下一银除传统存放款业务，财务操作亦列重点业务之一。

第一银行副总经理周庆辉即对路透称，今年全球金融市场将是非常动荡的一年，该行在财务操作上将以浮动利率债券，且以美元等外币债为主，〞外币才是主战场，今年的外币债投资将以美元和澳币计价的债券为主轴。〞

他表示，预估美联储(FED)今年将升息三到四次，美元利率趋势看升；澳洲则考量原物料价格上涨，澳洲经济有望随之成长，〞澳洲央行可能跟随FED升息步伐，澳币利率有机会调高。〞

而外币债的投资标的将以20国集团(G20)的前30大银行发行的金融债券为主，〞所有G20的外币债我们都会考虑，主要是G20的经济比较稳定，另外，我们有在留意美国公债。〞

股市投资方面，他称，今年一银的台股投资部位将维持目前约150亿台币原水准，选股标的则以高现金殖利率的个股为主。

另在海外布局方面，第一金控董事长董瑞斌表示，一银将申设德国法兰克福分行，及赴印尼和马来西西设立办事处，且规划赴美国德州设立分行。

第一银行为第一金旗下主要子公司，该行对公司获利贡献度高达90%；近年来该行积极赴海外设点，迄今海外据点已达35处，去年海外(含OBU)获利占比达48.36%。

另据台湾金管会公布资料显示，至去年底止，第一金合并报表资产总额为2兆6,340.32亿台币；主要子公司第一银行资产总额为2兆5,542.88亿，为台湾第五大银行。（完） (记者 罗两莎；审校 张喜良)