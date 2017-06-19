台湾个股：金管会惩处解除永丰金控何寿川董事职务，因未落实利害关系人控管

路透台北6月19日 - 台湾金管会周一表示，因中小型金控--永丰金控及子公司未落实利害关系人控管，惩处解除其金控董事长何寿川董事职务，及停止游国治总经理及董事职务六个月。

永丰金周日公告其董事长何寿川被台北地方法院裁定羁押禁见，转由邱正雄代理董事长一职，至于总经理游国治经台北地检署侦讯后则以500万台币交保。金管会已核定魏哲弘适合担任永丰银行总经理一职。

“美国子行案就暂停审理，补件就可以继续。”金管会银行局局长王俪娟说。

她并称，这次永丰金控裁罚案并不影响永丰银行美国子行出售案。

目前金管会已中止审理永丰金旗下永丰银行美国子行出售给国泰万通金控一案，交易金额为3.53亿美元，而永丰银行正积极准备相关说明文件提供金管会。

金管会新闻稿中提到，永丰银行办理鼎兴集团等授信案未妥善建立利害关系人资料建档，且永丰金租赁子公司Grand Capital此前核准三宝集团负责人所拥有之境外公司短期放款6,000万美元，资金提供该境外公司所投资之公司取得处分上海不动产之主导权等。

此外，今日金管会也宣布处分永丰金证券三个月内不得申请增加业务、分支机构及转投资海内外、大陆证券、期货及金融及其他事业，亦不得办理现增或募集公司债、及担任ETF流动量提供，主因辉山乳业案及其子公司违法接受陆资企业投资台湾有价证券案。

此次金管会也命令永丰金证券停止总经理叶黄杞一个月业务执行。

永丰金控今收跌1.64%报9台币，表现逊于金融保险指数的0.56%涨幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)