台湾债市：下周一起未依法令募集的国际债处理费上调至10万台币--柜买中心

路透台北6月7日 - 台湾柜台买卖中心表示，将自下周一(12日)上调国际债券柜台买卖处理费，若发行人未依台湾法令申请募集与发行国际债券并经申报生效或申请核准者，每件处理费将自1.5万台币上调至10万元。

柜买中心周二傍晚发布的新闻稿称，上调费用是为了合理反映国际债券上柜审查作业成本，在参考国际市场相关收费规定后，增订相关规范。

柜买中心称，若是采用相同基础公开说明书再次发行者，将酌予减免为7万台币。另外，国际债券若依台湾相关法令申请募集与发行，并经主管机关核准或向主管机关申报生效者，仍维持1.5万台币不变。

另柜买中心也新增国际债券专业投资人管理新制。针对法人或基金申请成为专业投资人，增订资格条件，并要求该法人或基金必须以书面方式向证券商提出申请，以杜絶因投资人在金融商品销售过程中，对自身权益变动不了解而衍生的金融消费争议，同时也增订有关证券商对专业投资人的 〞了解客户作业程序 〞(KYC)规范，以加强证券商对专业投资人的适格性评估。

柜买中心称，有关专业投资人管理新制，因涉证券商内部规定以及电脑系统修改，将给予证券商六个月的缓冲期。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)