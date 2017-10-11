台湾债市：五年券发行前交易殖利率开高收低，交投清淡观望新债标售结果

* 指标五年券殖利率开高收低 * 交投清淡观望新债标售结果 * 明日106/10殖利率区间料在0.73-0.75% 路透台北10月11日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周三 开高收低；交易员指出，尽管近期美国指标10年公债殖利率趋升震荡，带动106/10殖利率盘 初微扬，惟该券周五标售在即，观望气氛浓厚，追高意愿不足而反转收跌，标债前料量缩狭 幅整理。 他们表示，五年新券106/10上个交易日空单略增至58亿台币，相较于250亿标售总额量 能仍属温和，目前因利率水准偏低致交易需求不致于抢标，而养券需求者参与此次标售的意 愿仍在，初步推估该券得标利率落在0.73-0.75%的可能性较高。 〞106/10到0.74%这边加空意愿不强。〞一位大型证券交易员说。 另位大型银行交易员也称，近日休假多较难释出明显交投方向，而美债利率看升机率高 一点，略有带动台债主流券殖利率区间偏扬，但五年新券即将标售，料暂在既有区间盘整， 静待新券标售结果出炉及美债进一步方向。 台湾金融市场本周一及周二因假期休市两天。 美国公债价格周二缩减涨幅，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特宣称加泰罗尼亚有 独立的权力，但提议暂停公投结果的效应，有待与西班牙政府进行对话，缓解独立问题会引 发暴力冲突的即时担忧。指标10年公债收益率收报2.3450%。 交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.025-1.05%；五 年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.75%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.27 0.7363% 0.7363-0.7430% 16.5 10 106/9 -0.67 1.0333% 1.0333-1.0355% 1.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0333% 5 106/10 0.7363% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)