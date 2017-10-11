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台湾债市：五年券发行前交易殖利率开高收低，交投清淡观望新债标售结果
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2017年10月11日 / 凌晨5点57分 / 10 天内

台湾债市：五年券发行前交易殖利率开高收低，交投清淡观望新债标售结果

2 分钟阅读

    * 指标五年券殖利率开高收低
    * 交投清淡观望新债标售结果
    * 明日106/10殖利率区间料在0.73-0.75%

    路透台北10月11日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周三
开高收低；交易员指出，尽管近期美国指标10年公债殖利率趋升震荡，带动106/10殖利率盘
初微扬，惟该券周五标售在即，观望气氛浓厚，追高意愿不足而反转收跌，标债前料量缩狭
幅整理。
    
    他们表示，五年新券106/10上个交易日空单略增至58亿台币，相较于250亿标售总额量
能仍属温和，目前因利率水准偏低致交易需求不致于抢标，而养券需求者参与此次标售的意
愿仍在，初步推估该券得标利率落在0.73-0.75%的可能性较高。 
    
    〞106/10到0.74%这边加空意愿不强。〞一位大型证券交易员说。  
    
    另位大型银行交易员也称，近日休假多较难释出明显交投方向，而美债利率看升机率高
一点，略有带动台债主流券殖利率区间偏扬，但五年新券即将标售，料暂在既有区间盘整，
静待新券标售结果出炉及美债进一步方向。
    
    台湾金融市场本周一及周二因假期休市两天。
    
    美国公债价格周二缩减涨幅，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特宣称加泰罗尼亚有
独立的权力，但提议暂停公投结果的效应，有待与西班牙政府进行对话，缓解独立问题会引
发暴力冲突的即时担忧。指标10年公债收益率收报2.3450%。
    
    交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.025-1.05%；五
年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.75%。
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.27     0.7363%  0.7363-0.7430%      16.5
 10   106/9                      -0.67     1.0333%  1.0333-1.0355%       1.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0333%
   5    106/10                       0.7363%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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