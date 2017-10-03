台湾债市：五年券发行前交易殖利率微收跌，中秋节前交投清淡量缩整理

* 五年新券发行前交易殖利率微收跌 * 中秋节假期前夕交投清淡量缩整理 * 周四106/10殖利率区间料在0.73-0.76% 路透台北10月3日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周二微收跌；交易员指出 ，由于美国10年公债殖利率仍徘徊在2.3%附近，暂难提供台债指引，且明日中秋节休市致今日交投意愿降低， 量缩整理观望美债走势。 他们表示，五年新券106/10空单上日微增至55亿台币，空方量能仍显温和，近期料暂在现有区间附近整理 ，静待美债后势趋于明朗，部分交投仍偏空看待债市，多在场边等待进场时机，只不过台债受到筹码面及资金 面等利多支持，指标券殖利率逢高仍见买盘承接，让台债暂呈区间盘整格局。 〞美债除非有稳下来，不然台债难免有压力。〞一大型民营银行交易员说。 另位大型证券交易员称，最近连续假期干扰因素较多，多空方皆倾向调节现有部位，有点不想抱部位过节 的氛围，毕竟美债此前走势较显震荡，后市较难预料。 美债收益率周一在震荡交投中上涨，美股创纪录新高，美元走高，因美国制造业和建筑支出数据乐观，支 撑年底前再次升息预期。指标10年期公债收益率收报2.3370%，略高于上周五的2.326%。 台湾金融市场周三因中秋假期休市一天；下周一及周二又因假期休市两天；交易员预估，周四10年券106/ 9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.07%，五年期公债106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73- 0.76%。 此外， 台湾股市周二收涨0.04%，至10,469.35点，连续第四日上扬。分析师称，因美股持续创下 收盘高位带动，令台股随亚洲股市走扬。惟明日是中秋节假期，多头追价也相对审慎，终场指数仅以小涨作收 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.30 0.7475% 0.7420-0.7530% 38.5 10 106/9 -0.51 1.0399% 1.0330-1.0433% 9.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0399% 5 106/10 0.7475% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)