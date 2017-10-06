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台湾债市：五年券发行前交易殖利率收扬，随美债起舞并消化连假效应卖压
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2017年10月6日 / 早上7点02分 / 15 天内

台湾债市：五年券发行前交易殖利率收扬，随美债起舞并消化连假效应卖压

2 分钟阅读

    * 指标五年券殖利率收扬
    * 连假效应调节卖需增温
    * 交投清淡观望美国非农就业报告
    * 下周106/10殖利率区间料在0.71-0.76%

    路透台北10月6日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周五收
扬，中止连两日收低；交易员指出，目前台债仍唯美债是问，美国指标10年公债殖利率上日
小幅收高，且连续假期前调节卖需增温，此皆带动主流券殖利率走高，但美国非农就业报告
在即，观望气氛仍在致交投较显清淡。
    
    他们表示，五年新券106/10将于下周五(13日)标售，上日空单仍维持在50亿台币，量能
尚属温和，而该券目前利率水准距离波段低位0.70%整数关卡不远，预估市场抢标意愿并不
高，并留意美债后市将牵动五年新券标售结果。 
    
     〞长假效应，下半场有些来自短线交易的卖压。〞一大型民营银行交易员说。 
    
    另位大型证券交易员也称，目前台债大致随美债在区间内窄幅波动，但美国稍后将公布
非农就业报告，致近期台债交投清淡，观望气氛略偏浓，只是在连假前暂且消化不想抱部位
过节的卖需，让尾盘主流券升幅稍见扩大。
    
    美国公债收益率周四上涨，受助于美国股市持续走高，以及美国联邦储备理事会(FED/
美联储)官员对经济发表乐观言论，支持12月再升息一次观点。指标10年期公债收益率US10
YT=RR收报2.349%，高于周三尾盘的2.332%。根据路透调查，华尔街分析师预计美
国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万。
    
    台湾金融市场下周一及周二因假期休市两天。交易员预估，下周10年公债106/9期A061
09=TWO殖利率交投区间料在1.01-1.06%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.71-
0.76%。
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      +1.07     0.7390%  0.7300-0.7390%      37.5
 10   106/9         +1.40     1.0400%  1.0251-1.0420%      10.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                       1.5950%
  10     106/9                       1.0400%
   5    106/10                       0.7390%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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