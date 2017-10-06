台湾债市：五年券发行前交易殖利率收扬，随美债起舞并消化连假效应卖压

* 指标五年券殖利率收扬 * 连假效应调节卖需增温 * 交投清淡观望美国非农就业报告 * 下周106/10殖利率区间料在0.71-0.76% 路透台北10月6日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周五收 扬，中止连两日收低；交易员指出，目前台债仍唯美债是问，美国指标10年公债殖利率上日 小幅收高，且连续假期前调节卖需增温，此皆带动主流券殖利率走高，但美国非农就业报告 在即，观望气氛仍在致交投较显清淡。 他们表示，五年新券106/10将于下周五(13日)标售，上日空单仍维持在50亿台币，量能 尚属温和，而该券目前利率水准距离波段低位0.70%整数关卡不远，预估市场抢标意愿并不 高，并留意美债后市将牵动五年新券标售结果。 〞长假效应，下半场有些来自短线交易的卖压。〞一大型民营银行交易员说。 另位大型证券交易员也称，目前台债大致随美债在区间内窄幅波动，但美国稍后将公布 非农就业报告，致近期台债交投清淡，观望气氛略偏浓，只是在连假前暂且消化不想抱部位 过节的卖需，让尾盘主流券升幅稍见扩大。 美国公债收益率周四上涨，受助于美国股市持续走高，以及美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)官员对经济发表乐观言论，支持12月再升息一次观点。指标10年期公债收益率US10 YT=RR收报2.349%，高于周三尾盘的2.332%。根据路透调查，华尔街分析师预计美 国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万。 台湾金融市场下周一及周二因假期休市两天。交易员预估，下周10年公债106/9期A061 09=TWO殖利率交投区间料在1.01-1.06%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.71- 0.76%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +1.07 0.7390% 0.7300-0.7390% 37.5 10 106/9 +1.40 1.0400% 1.0251-1.0420% 10.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 1.5950% 10 106/9 1.0400% 5 106/10 0.7390% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)