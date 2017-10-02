台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘微扬创逾两个月新高，随美债起伏

路透台北10月2日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周一微扬，创同年券殖利率两个半月盘中新高；交易员指出，短线美国10年公债殖利率区间偏升，牵动台债指标券殖利率也稍见盘升压力，暂随美债起伏，但交投持续淡静，较难看出明显方向。

他们表示，因10年券106/9借券成本较高，部分空方转进五年券106/10，致展开发行前交易才一周的106/10空单量都维持在50亿台币左右水准，料令该券殖利率后续弹幅不致太高。

〞盘初先跟着美债走。〞一大型证券商交易员说。

美国公债收益率周五多数微升，因投资者考量美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息，以及美国政府实施税改和其它财政改革的机率。整个第三季美债市场交投震荡。指标10年期公债收益率上涨至2.3260%，上日收在2.3070%。

本地时间10:51，五年券106/10发行前交易殖利率涨0.90基点至0.7500%，成交44.5亿台币；10年券106/9殖利率涨0.99基点至1.0400%，成交1.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.69%。

早盘五年券106/10期发行前交易殖利率最高至0.7610%，创该券发行前交易期间盘中新高，且创同年券殖利率两个半月新高，此前盘中新高为7月17日的0.7770%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.055%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.745-0.765%。

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