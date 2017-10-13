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台湾债市：五年券发行前交易殖利率连三日微收跌，新债得标利率低于预期
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2017年10月13日 / 早上7点14分 / 8 天内

台湾债市：五年券发行前交易殖利率连三日微收跌，新债得标利率低于预期

2 分钟阅读

    * 五年券殖利率连三日微收跌
    * 新债得标利率低于市场预期
    * 后续关注美债后市指引方向
    * 下周106/10殖利率区间料在0.70-0.75%

    路透台北10月13日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周五
连三日微收跌；交易员表示，目前银行端闲置资金偏多，仍有资金去化压力，致106/10得标
利率低于预期，较利于下周初区间偏多操作，但后续仍须留意美债后市及10年新券将在下周
五展开发行前交易。
    
    他们指出，目前台债仍紧盯美债走势，而美国指标10年公债殖利率仍在高档盘旋，对台
债仍是不确定变数，将压抑台债反应新券标低的利多，使主流券殖利率续跌幅度有限，若美
债殖利率从高位滑落，才会带动台债实质区间偏多。
    
    〞先反应一下新债标低，再来还是跟着美债走。〞一大型证券交易员说。
    
    另位大型银行交易员表示，随着五年新券标低于预期，稍有带动指标五年期、10年期公
债殖利率走低，但美债利空仍未完全消散，将收敛主流券殖利率跌幅，短线台债将陷入盘整
，观望美债盘势及10年新券106/9R发行前交易表现。
    
    台湾央行稍早表示，财政部委托标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果
略低于路透调查预估的0.73-0.75%，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3
基点。
    
    美国公债价格周四上涨，此前财政部标售120亿美元公债获强劲需求，投资者在周五发
布消费者物价指数(CPI)前调整头寸。指标10年公债收益率收报2.3230%，上日
则在2.3450%。
    
    交易员预估，下周10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.00-1.05%；五
年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.75%。
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -1.90     0.7150%  0.7150-0.7318%      45.5
 10   106/9                      -0.47     1.0198%  1.0198-1.0208%       3.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0198%
   5    106/10                       0.7150%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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