台湾债市：五年券发行前交易殖利率连三日微收跌，新债得标利率低于预期

* 五年券殖利率连三日微收跌 * 新债得标利率低于市场预期 * 后续关注美债后市指引方向 * 下周106/10殖利率区间料在0.70-0.75% 路透台北10月13日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周五 连三日微收跌；交易员表示，目前银行端闲置资金偏多，仍有资金去化压力，致106/10得标 利率低于预期，较利于下周初区间偏多操作，但后续仍须留意美债后市及10年新券将在下周 五展开发行前交易。 他们指出，目前台债仍紧盯美债走势，而美国指标10年公债殖利率仍在高档盘旋，对台 债仍是不确定变数，将压抑台债反应新券标低的利多，使主流券殖利率续跌幅度有限，若美 债殖利率从高位滑落，才会带动台债实质区间偏多。 〞先反应一下新债标低，再来还是跟着美债走。〞一大型证券交易员说。 另位大型银行交易员表示，随着五年新券标低于预期，稍有带动指标五年期、10年期公 债殖利率走低，但美债利空仍未完全消散，将收敛主流券殖利率跌幅，短线台债将陷入盘整 ，观望美债盘势及10年新券106/9R发行前交易表现。 台湾央行稍早表示，财政部委托标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果 略低于路透调查预估的0.73-0.75%，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3 基点。 美国公债价格周四上涨，此前财政部标售120亿美元公债获强劲需求，投资者在周五发 布消费者物价指数(CPI)前调整头寸。指标10年公债收益率收报2.3230%，上日 则在2.3450%。 交易员预估，下周10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.00-1.05%；五 年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.75%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -1.90 0.7150% 0.7150-0.7318% 45.5 10 106/9 -0.47 1.0198% 1.0198-1.0208% 3.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0198% 5 106/10 0.7150% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)