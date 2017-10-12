台湾债市：五年券发行前交易殖利率连两日微收跌，盘整观望新债标售

* 五年券殖利率连两日微收跌 * 交投淡静观望新债标售结果 * 明日106/10殖利率区间料在0.73-0.75% 路透台北10月12日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周四 第二日微收跌；交易员指出，近日美债持平整理，较难提供台债进一步方向，让106/10殖利 率暂在0.73%上方窄幅波动，交投持续淡静，观望明日新债标售变数厘清。 他们表示，五年新券106/10上日空单略增至63亿台币，量能仍在可控制范围，并没有失 控，主要归功于短线指标10年债106/9殖利率持稳区间盘整，后续观望106/10标售结果及美 债后市。 〞最近成交量少，很难确定会标在哪里，还是有变数在。〞一位外商银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，目前银行资金偏多尚待去化，且此次标售总额才250亿台币 ，很容易就消化一空，但对养券收益仍有所坚持，不致于抢标徒增后续利率走扬风险，倾向 中性看待标售结果。 台湾央行周五将代财政部标售五年期公债106/10期。路透调查结果显示，五年公债得标 利率料在0.73-0.75%；前次7月中旬标售的五年期券标售利率则为0.7830%。 美国公债价格周三几无变动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月会议记录和市 场预期一致，且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。指标10年公债收益率US1 0YT=RR收报2.3450%，同上日。 此外，台湾股市周四收升，连八日涨势续创27年半新高。分析师称，随美股再创新高， 台股今天在大型权值股--台积电、大立光及鸿海领涨之下， 指数进一步收高，收盘指数站稳在10,700点之上。 交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.05%；五 年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.75%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.23 0.7340% 0.7275-0.7375% 32.0 10 106/9 -0.88 1.0245% 1.0245-1.0323% 5.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0245% 5 106/10 0.7340% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)