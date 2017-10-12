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台湾债市：五年券发行前交易殖利率连两日微收跌，盘整观望新债标售
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2017年10月12日 / 早上7点00分 / 9 天前

台湾债市：五年券发行前交易殖利率连两日微收跌，盘整观望新债标售

2 分钟阅读

    * 五年券殖利率连两日微收跌
    * 交投淡静观望新债标售结果
    * 明日106/10殖利率区间料在0.73-0.75%

    路透台北10月12日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周四
第二日微收跌；交易员指出，近日美债持平整理，较难提供台债进一步方向，让106/10殖利
率暂在0.73%上方窄幅波动，交投持续淡静，观望明日新债标售变数厘清。
    
    他们表示，五年新券106/10上日空单略增至63亿台币，量能仍在可控制范围，并没有失
控，主要归功于短线指标10年债106/9殖利率持稳区间盘整，后续观望106/10标售结果及美
债后市。 
    
    〞最近成交量少，很难确定会标在哪里，还是有变数在。〞一位外商银行交易员说。  
    
    另位大型银行交易员也称，目前银行资金偏多尚待去化，且此次标售总额才250亿台币
，很容易就消化一空，但对养券收益仍有所坚持，不致于抢标徒增后续利率走扬风险，倾向
中性看待标售结果。
    
    台湾央行周五将代财政部标售五年期公债106/10期。路透调查结果显示，五年公债得标
利率料在0.73-0.75%；前次7月中旬标售的五年期券标售利率则为0.7830%。
    
    美国公债价格周三几无变动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月会议记录和市
场预期一致，且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。指标10年公债收益率US1
0YT=RR收报2.3450%，同上日。
    
    此外，台湾股市周四收升，连八日涨势续创27年半新高。分析师称，随美股再创新高，
台股今天在大型权值股--台积电、大立光及鸿海领涨之下，
指数进一步收高，收盘指数站稳在10,700点之上。
    
    交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.05%；五
年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.75%。
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.23     0.7340%  0.7275-0.7375%      32.0
 10   106/9                      -0.88     1.0245%  1.0245-1.0323%       5.0
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0245%
   5    106/10                       0.7340%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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