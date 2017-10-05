台湾债市：五年券发行前交易殖利率连两日收跌，美债利空缓和利于短多操作

* 五年新券发行前交易殖利率连两日收跌 * 美债利空压力缓解较利于台债短多操作 * 明日106/10殖利率区间料在0.72-0.74% 路透台北10月5日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周四收跌，连续第二日收 低；交易员指出，美国指标10年公债殖利率近日大致在年线2.32%附近整理，让近期来自美债偏空的压力稍见 缓解，吸引短多进场带动五年期及10年期主流券殖利率同步走低，惟量能不济关注美债进一步走势。 他们表示，随着美债利空淡化，五年新券106/10空单上日微减至49亿台币，距离下周五(13日)标售日仅剩 三个交易日，空方量能明显较显温和，而短线台债交投低迷，主流券难跳脱现有区间整理格局，暂先观望美国 最新非农就业数据及下周五年新券标售结果。 〞今天算是台债殖利率弹高后的修正。〞一大型证券交易员说。 另位大型民营银行交易员称，尽管美债面临美国年底升息的利空尚未完全排除，但短线美国指标10年公债 殖利率未再探高，给予部分交易商区间偏多操作，但量能持续低迷且追价意愿不足，让主流券殖利率跌幅有限 。 至于金管会周二公布8月底存放款差额首度突破10兆台币大关，显示银行闲置资金增多。 交易员认为，目前银行间资金过剩仍待去化，有效支撑指标10年公债殖利率仍在季线1.02%整理，表现较优于 美债，也激励台债今日短多气氛较盛。 美国公债收益率周三持稳至上涨，此前美国公布的一个服务业数据触及12年高位，抵消了一些对即将公布 的非农就业报告的担忧。指标10年期公债收益率收报2.3320%，同上日。周五美国将公布 9月非农就业报告；根据路透调查，华尔街分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.04%，五年期公债106/10期A06110=TWO 发行前交易殖利率区间料在0.72-0.74%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -1.92 0.7283% 0.7283-0.7400% 59.5 10 106/9 -1.39 1.0260% 1.0210-1.0262% 6.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0260% 5 106/10 0.7283% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)