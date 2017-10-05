FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：五年券发行前交易殖利率连两日收跌，美债利空缓和利于短多操作
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月5日 / 早上6点19分 / 16 天前

台湾债市：五年券发行前交易殖利率连两日收跌，美债利空缓和利于短多操作

2 分钟阅读

    * 五年新券发行前交易殖利率连两日收跌
    * 美债利空压力缓解较利于台债短多操作
    * 明日106/10殖利率区间料在0.72-0.74%

    路透台北10月5日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周四收跌，连续第二日收
低；交易员指出，美国指标10年公债殖利率近日大致在年线2.32%附近整理，让近期来自美债偏空的压力稍见
缓解，吸引短多进场带动五年期及10年期主流券殖利率同步走低，惟量能不济关注美债进一步走势。
    
    他们表示，随着美债利空淡化，五年新券106/10空单上日微减至49亿台币，距离下周五(13日)标售日仅剩
三个交易日，空方量能明显较显温和，而短线台债交投低迷，主流券难跳脱现有区间整理格局，暂先观望美国
最新非农就业数据及下周五年新券标售结果。
    
     〞今天算是台债殖利率弹高后的修正。〞一大型证券交易员说。
    
    另位大型民营银行交易员称，尽管美债面临美国年底升息的利空尚未完全排除，但短线美国指标10年公债
殖利率未再探高，给予部分交易商区间偏多操作，但量能持续低迷且追价意愿不足，让主流券殖利率跌幅有限
。
    
    至于金管会周二公布8月底存放款差额首度突破10兆台币大关，显示银行闲置资金增多。
交易员认为，目前银行间资金过剩仍待去化，有效支撑指标10年公债殖利率仍在季线1.02%整理，表现较优于
美债，也激励台债今日短多气氛较盛。
    
    美国公债收益率周三持稳至上涨，此前美国公布的一个服务业数据触及12年高位，抵消了一些对即将公布
的非农就业报告的担忧。指标10年期公债收益率收报2.3320%，同上日。周五美国将公布
9月非农就业报告；根据路透调查，华尔街分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万。
    
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.04%，五年期公债106/10期A06110=TWO
发行前交易殖利率区间料在0.72-0.74%。   
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10         -1.92     0.7283%  0.7283-0.7400%      59.5
 10   106/9                      -1.39     1.0260%  1.0210-1.0262%       6.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0260%
   5    106/10                       0.7283%
   2     106/7                      没有成交
       
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below