台湾债市：五年券早盘随美债殖利率微扬，惟补班日交投冷清成交量急冻

路透台北9月30日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周六早盘微扬；交易员指出，随美债殖利率收升，早盘台债跟着小涨；因今天是补班日，台债市场不少交易员都请假，上班的交易员亦显得意兴阑珊，交投冷清，成交量急冻，料下周一才会真正反应美债走势。

他们表示，早盘五年殖利率微涨，料短线殖利率应不易大弹，主要是10年券106/9借券利率太贵，而五年券106/10期空单量已达到50亿台币，殖利率要再往上弹的空间应有限。

〞除非美债殖利率能突破今年7月的高点(2.3980%)，而且冲破2.4%关卡，否则台债10年券1.05%就是关卡。〞一大型证券商交易员说。

另一大证券商交易员亦称，因五年券空单量已大，且外在环境情势不明朗，市场观望气氛浓，早盘几乎没有什么成交，〞大家不敢再做，情势不明，大家乾脆坐在旁边看，就等啊，希望美债能弹高一点。〞

美国指标10年期公债收益率周五上涨2个基点，至2.325%。

本地时间10:47，五年券106/10发行前交易殖利率涨0.25基点至0.7440%，成交2.0亿台币；10年券106/9零成交；而台股加权指数则涨0.55%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.025-1.035%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.735-0.745%。

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