台湾债市：五年券殖利率收创近三周低位，因美债偏多与标售优于预期

* 五年券殖利率创近三周低位 * 美债短线偏多但难脱区间行情 * 10年增额券周五将发行前交易 * 106/10殖利率区间料在0.70-0.715% 路透台北10月16日 - 台湾五年公债106/10期发行前交易殖利率周一第四 日收跌，创五年券殖利率近三周低位；交易员表示，主要反映上周五美债偏多走势，且106/ 10标售优于预期。不过逢低获利了结卖压出笼，令跌幅收敛。 他们指出，亚洲交易时段的美国10年公债收益率略为向上弹升，也是让交 易商不愿追多的原因。短线国际债市的变化仍将影响台债，观察重点在于美国10年公债收益 率能否守稳2.30%。 〞亚洲盘很少不给(美债多头)面子或自作主张。〞一大型证券交易员说。 另一大型证券商交易员也称，此前国际债市表现偏空，并带动台债殖利率向上测试支撑 。惟观察美债、德债都没有突破今年区间的上缘就拉回，区间震荡走势料难改变，台债也难 脱整理。 他们指出，除了观察国际债市，10年增额公债106/9R期将于周五开始发 行前交易，由于放空不用成本，照理说殖利率将会开高，这也让现券难以走强。 今日106/10发行前交易殖利率跌0.65基点报0.7085%，此前低位为9月27日的0.7030%。 美国公债收益率周五跌至两周低点，10年期美债价格升13/32，收益率报2.278%，为9月 27日来最低，周四尾盘为2.323%。本地时间14:20，亚洲交易时段的10年期美债收 益率报2.2891%。 交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.025%；五 年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.715%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.65 0.7085% 0.7000-0.7100% 48.0 10 106/9 -0.35 1.0163% 1.0100-1.0195% 8.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0163% 5 106/10 0.7085% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)