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台湾债市：五年券殖利率收创近三周低位，因美债偏多与标售优于预期
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#亚洲
2017年10月16日 / 早上7点41分 / 8 天内

台湾债市：五年券殖利率收创近三周低位，因美债偏多与标售优于预期

2 分钟阅读

    * 五年券殖利率创近三周低位
    * 美债短线偏多但难脱区间行情
    * 10年增额券周五将发行前交易
    * 106/10殖利率区间料在0.70-0.715%

    路透台北10月16日 - 台湾五年公债106/10期发行前交易殖利率周一第四
日收跌，创五年券殖利率近三周低位；交易员表示，主要反映上周五美债偏多走势，且106/
10标售优于预期。不过逢低获利了结卖压出笼，令跌幅收敛。
    
    他们指出，亚洲交易时段的美国10年公债收益率略为向上弹升，也是让交
易商不愿追多的原因。短线国际债市的变化仍将影响台债，观察重点在于美国10年公债收益
率能否守稳2.30%。
    
    〞亚洲盘很少不给(美债多头)面子或自作主张。〞一大型证券交易员说。
    
    另一大型证券商交易员也称，此前国际债市表现偏空，并带动台债殖利率向上测试支撑
。惟观察美债、德债都没有突破今年区间的上缘就拉回，区间震荡走势料难改变，台债也难
脱整理。
    
    他们指出，除了观察国际债市，10年增额公债106/9R期将于周五开始发
行前交易，由于放空不用成本，照理说殖利率将会开高，这也让现券难以走强。
    
    今日106/10发行前交易殖利率跌0.65基点报0.7085%，此前低位为9月27日的0.7030%。
    
    美国公债收益率周五跌至两周低点，10年期美债价格升13/32，收益率报2.278%，为9月
27日来最低，周四尾盘为2.323%。本地时间14:20，亚洲交易时段的10年期美债收
益率报2.2891%。
    
    交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.025%；五
年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.715%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      -0.65     0.7085%  0.7000-0.7100%      48.0
  10   106/9                      -0.35     1.0163%  1.0100-1.0195%       8.0
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0163%
   5    106/10                       0.7085%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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