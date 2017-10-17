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台湾债市：五年券殖利率收跌创三周低位，交投意愿仍低缺乏方向感
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2017年10月17日 / 早上7点28分 / 7 天前

台湾债市：五年券殖利率收跌创三周低位，交投意愿仍低缺乏方向感

2 分钟阅读

    * 五年券殖利率连五跌，创三周低位
    * 10年增额券周五将发行前交易，料现券殖利率易升难跌
    * 106/10殖利率区间料在0.70-0.72%

    路透台北10月17日 - 台湾五年公债106/10期发行前交易殖利率周二连五
日收跌，创三周低位；交易员表示，市场观望等待周五新一期10年公债上场，目前未有明确
方向，交投意愿低落。
    
    交易员表示，美债没有新的方向，日前五年公债标售虽稍佳，但随后交投意愿偏低，殖
利率变动不大，目前等待周五的新券上场。五年公债殖利率收盘前低为9月26日的0.6950%。
       
   
    〞短券风险有限，大家去买消化资金。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们认为，美债若波动也偏小，不排除台债到年底前都在此间水位窄幅游走。而周五有
新一期10年券106/9增额券的发行前交易，预料周五以前10年现券殖利率可能略有走高压力
。
    
    周五新期106/9期10年公债增额发行前交易首日上场。此期公债将于11/7(二)标售，11/
10(五)发行，金额250亿台币。
    
    上周标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果略低于路透调
查预估的0.73-0.75%，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3基点。
     
    他们也说，虽然美联储主席人选令美债波动，但反观台湾央行总裁人选也迟迟未定，市
场人士认为，不论是谁接任央行总裁，都可能尽量减低波动性。
    
    〞新人选会如何操作货币政策，大家都很馍糊、很空白。不过可以肯定萧规曹随的机率
还是最高。〞另位证券商交易主管说。
    
    美国公债收益率周一上涨，此前报导称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(Joh
n Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。10年期公
债收益率报2.300%。
     
    交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.03%；五
年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.72%。     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      -0.58     0.7027%  0.7027-0.7125%      42.5
  10   106/9                      -0.13     1.0150%  1.0150-1.0165%       3.0
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0150%
   5    106/10                       0.7027%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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