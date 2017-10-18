台湾债市：五年券殖利率收高结束五连跌，筹码集中走势仍偏多看待

* 五年券殖利率中止连五跌，短多获利了结 * 资金宽裕升息无望，五年券仍是资金停泊首选 * 106/10殖利率区间料在0.69-0.71% 路透台北10月18日 - 台湾五年公债106/10期殖利率周三微幅收高，结束连五日下跌走势； 交易员表示，今日为106/10交割日，短多趁筹码集中优势挑战0.70%关卡，但下方获利了结卖压较沉重，终场 殖利率上扬。 交易员表示，虽然市场预期美联储将在12月升息，美债走势也中性偏空，但台债受惠资金宽松、货币政策 展望持平环境，银行为去化资金考量，买盘势将集中对利率较不敏感的短券，因此短线或仍有跌破0.70%机会 。 〞银行在106/10拿了不少，集中度比前几期来得好。〞一位大型证券商交易员说。 他表示，虽然有人认为，10年增额券106/9R将在周五开始发行前交易，殖利率料将开高影响五年券走势， 不过近期10年公债殖利率上方在1.04%有较明显支撑，美国10年期公债收益率也稳在2.30%附近，因此106/10殖 利率不致有弹升压力。 另一银行交易员也认为，以台湾基本面而言，近期看不到支持升息的条件，由于银行端资金浮滥，仍有去 化的压力，因此配置在对利率较不敏感的短券端仍为上策。 〞短券利率弹不上来，持有者也不会卖。暂时看不到乌云。〞他说。 他们预估，若是五年券殖利率能够正式跌破0.695%，短线交投区间可望下移至0.68-0.70%，但前提仍是美 债殖利率不能快速上弹，否则容易影响持券信心并引发卖压。 10年公债106/9期首次增额券将于周五开始发行前交易。此期公债将于11/7(二)标售，11/10(五)发行，金 额250亿台币。 上周标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果略低于路透调查预估的0.73-0.75 %，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3基点。 交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.03%；五年券106/10期殖利 率区间料在0.69-0.71%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +0.18 0.7045% 0.6990-0.7055% 53.5 10 106/9 +0.50 1.0200% 1.0125-1.0200% 4.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0200% 5 106/10 0.7045% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)