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台湾债市：五年券殖利率收高结束五连跌，筹码集中走势仍偏多看待
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2017年10月18日 / 早上6点24分 / 7 天前

台湾债市：五年券殖利率收高结束五连跌，筹码集中走势仍偏多看待

2 分钟阅读

    * 五年券殖利率中止连五跌，短多获利了结
    * 资金宽裕升息无望，五年券仍是资金停泊首选
    * 106/10殖利率区间料在0.69-0.71%

    路透台北10月18日 - 台湾五年公债106/10期殖利率周三微幅收高，结束连五日下跌走势；
交易员表示，今日为106/10交割日，短多趁筹码集中优势挑战0.70%关卡，但下方获利了结卖压较沉重，终场
殖利率上扬。
    
    交易员表示，虽然市场预期美联储将在12月升息，美债走势也中性偏空，但台债受惠资金宽松、货币政策
展望持平环境，银行为去化资金考量，买盘势将集中对利率较不敏感的短券，因此短线或仍有跌破0.70%机会
。       
   
    〞银行在106/10拿了不少，集中度比前几期来得好。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他表示，虽然有人认为，10年增额券106/9R将在周五开始发行前交易，殖利率料将开高影响五年券走势，
不过近期10年公债殖利率上方在1.04%有较明显支撑，美国10年期公债收益率也稳在2.30%附近，因此106/10殖
利率不致有弹升压力。
    
    另一银行交易员也认为，以台湾基本面而言，近期看不到支持升息的条件，由于银行端资金浮滥，仍有去
化的压力，因此配置在对利率较不敏感的短券端仍为上策。
    
    〞短券利率弹不上来，持有者也不会卖。暂时看不到乌云。〞他说。
    
    他们预估，若是五年券殖利率能够正式跌破0.695%，短线交投区间可望下移至0.68-0.70%，但前提仍是美
债殖利率不能快速上弹，否则容易影响持券信心并引发卖压。    
    
    10年公债106/9期首次增额券将于周五开始发行前交易。此期公债将于11/7(二)标售，11/10(五)发行，金
额250亿台币。
    
    上周标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果略低于路透调查预估的0.73-0.75
%，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3基点。     

    交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.03%；五年券106/10期殖利
率区间料在0.69-0.71%。     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      +0.18     0.7045%  0.6990-0.7055%      53.5
  10   106/9                      +0.50     1.0200%  1.0125-1.0200%       4.0
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0200%
   5    106/10                       0.7045%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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