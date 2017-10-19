台湾债市：五年券殖利率收高，美联储新主席出炉前随美债震荡

* 五年券殖利率第二日收高，美债弹升且10年券将登场 * 市场等美联储新主席出炉，短线料偏向震荡整理 * 106/10殖利率区间料在0.705-0.725% 路透台北10月19日 - 台湾五年公债106/10期殖利率周四收高，第二日上 扬；交易员表示，美债近日受美联储官员讲话更偏鹰派影响弹升，再加上明日10年增额券10 6/9R开始发行前交易，令交易商心态偏空。 交易员表示，美国总统特朗普将于11月初展开亚洲行，市场预料，会在此前决定下届美 联储主席。由于不确定因素存在，近期美债料难脱离区间整理格局，待答案揭晓后才会出现 明确走向。 〞美债好像被框住了，大家在等新主席出来。〞一位票券商交易员说。 他表示，美国指标10年期公债殖利率近期似乎无法正式跌破2.30%，但也无 法弹过2.40%，在此情形下，台债也只能跟着狭幅整理。 另一大型证券商交易员也认为，若是美国指标10年期公债殖利率未能弹破2.40%，台湾 五年公债106/10殖利率在0.74-0.75%也会有强力支撑，所以短线上扬空间料受限。 他们并认为，明日10年增额券106/9R将开始发行前交易，殖利率料有机会开高的预期也 影响了五年券走势。 不过一大型证券商交易主管表示，由于今年每期公债发行金额降至250亿台币，空方可 发挥空间受到限制，10年公债殖利率上方在1.04-1.05%料有支撑。 10年公债106/9期首次增额券将于周五开始发行前交易。此期公债将于11/7(二)标售，1 1/10(五)发行，金额250亿台币。 交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.02-1.05%；五 年券106/10期殖利率区间料在0.705-0.725%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +1.15 0.7160% 0.7145-0.7198% 30.5 10 106/9 +1.25 1.0325% 1.0250-1.0325% 6.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0325% 5 106/10 0.7160% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)