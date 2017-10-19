FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：五年券殖利率收高，美联储新主席出炉前随美债震荡
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月19日 / 早上6点01分 / 6 天内

台湾债市：五年券殖利率收高，美联储新主席出炉前随美债震荡

2 分钟阅读

    * 五年券殖利率第二日收高，美债弹升且10年券将登场
    * 市场等美联储新主席出炉，短线料偏向震荡整理
    * 106/10殖利率区间料在0.705-0.725%

    路透台北10月19日 - 台湾五年公债106/10期殖利率周四收高，第二日上
扬；交易员表示，美债近日受美联储官员讲话更偏鹰派影响弹升，再加上明日10年增额券10
6/9R开始发行前交易，令交易商心态偏空。
    
    交易员表示，美国总统特朗普将于11月初展开亚洲行，市场预料，会在此前决定下届美
联储主席。由于不确定因素存在，近期美债料难脱离区间整理格局，待答案揭晓后才会出现
明确走向。       
   
    〞美债好像被框住了，大家在等新主席出来。〞一位票券商交易员说。
    
    他表示，美国指标10年期公债殖利率近期似乎无法正式跌破2.30%，但也无
法弹过2.40%，在此情形下，台债也只能跟着狭幅整理。
    
    另一大型证券商交易员也认为，若是美国指标10年期公债殖利率未能弹破2.40%，台湾
五年公债106/10殖利率在0.74-0.75%也会有强力支撑，所以短线上扬空间料受限。
    
    他们并认为，明日10年增额券106/9R将开始发行前交易，殖利率料有机会开高的预期也
影响了五年券走势。
    
    不过一大型证券商交易主管表示，由于今年每期公债发行金额降至250亿台币，空方可
发挥空间受到限制，10年公债殖利率上方在1.04-1.05%料有支撑。   
    
    10年公债106/9期首次增额券将于周五开始发行前交易。此期公债将于11/7(二)标售，1
1/10(五)发行，金额250亿台币。    

    交易员预估，明日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.02-1.05%；五
年券106/10期殖利率区间料在0.705-0.725%。     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      +1.15     0.7160%  0.7145-0.7198%      30.5
  10   106/9                      +1.25     1.0325%  1.0250-1.0325%       6.0
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0325%
   5    106/10                       0.7160%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below