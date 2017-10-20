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台湾债市：五年券殖利率连三日收高，因美国减税案有机会通过不利美债
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#亚洲
2017年10月20日 / 早上6点28分 / 5 天内

台湾债市：五年券殖利率连三日收高，因美国减税案有机会通过不利美债

2 分钟阅读

    * 美国参议院通过2018年预算草案，债市殖利率走高
    * 下任FED主席出炉前，台债料随美债震荡整理
    * 下周106/10殖利率区间料在0.710-0.750%

    路透台北10月20日 - 台湾五年公债106/10期殖利率周五连三日收高。交易员表示，因美国参议院表决通过2018年预算草案，减税方案通过机率增加不利美债，令台债殖利率随亚洲交易时段的美债弹升。
    
    10年增额券106/9R今日开始发行前交易，交易员指出，由于放空不用成本，106/9R走势较106/10更形偏空；但因10年公债殖利率在1.05%附近有明显支撑，欲有效突破还需靠美债的带动。    
   
    〞美债（殖利率）弹啦，放空106/9R意愿就会增加，但也不敢空太多。〞一位证券商交易员说。
    
    本地时间14:08，亚洲交易时段的10年期美债殖利率报2.3574%，较周四美国收盘上涨约3.5个基点。
    
    美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。    
    
    对于下周债市，交易员认为，美债仍是牵动台债走势的重要变数，而美债的观察重点，在于下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席是谁当选。
    
    前述券商交易员指出，市场多预期美国总统特朗普会在11月3日出访亚洲前宣布提名人选，此前美债也只能按着现任FED主席叶伦给予的货币政策前景反映，还是难以脱离今年形成的区间。
    
    〞最近就是跟着人选传闻上上下下，但还是没方向。〞一位大型银行交易员说。  
 
    知情消息人士周四表示，美国总统特朗普与下任美联储主席的五位候选人都进行了面谈，可能最早下周宣布其决定。  
    
    一大型证券商交易员则认为，只要美国10年公债殖利率没弹破2.40%、10年期德债没弹破0.5%，或是台币兑美元没贬破30.50价位，台债都会持稳在安全的区间内。
    
    他表示，因市场预期央行货币政策偏向宽松基调不变，银行去化资金压力存在，再加上台债筹码偏少，因此买券需求不低，但银行多是设定利率逢高承接，因此也不用预期债市会有多头行情。       
    
    交易员预估，下周10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.01-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.710-0.750%。     
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  106/10                      +0.32     0.7192%  0.7060-0.7250%      42.0
  10  106/9R                         --     1.0400%  1.0300-1.0468%      18.5
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0400%
   5    106/10                       0.7192%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)     

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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