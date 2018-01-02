台湾债市：五年及10年指标债殖利率均收创逾一年新低，开年续偏强整理

* 五年及10年指标债殖利率收创逾一年新低 * 美债殖利率回档带动台债延续偏强整理格局 * 106/9期明日殖利率主要区间料在0.90-0.95% 路透台北1月2日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二收创逾一年新低 。交易员表示，趁着美国指标10年公债殖利率略见回档，台债开年延续偏强整理格局，带动 指标五年券及10年券殖利率联袂再探波段低位，后续观望进一步追价力道。 他们并称，市场预期台湾上半年升息机率低，且首季公债仅发行750亿台币、筹码少得 可怜，为农历年前红包行情预期增温，多数交易商不敢做空五年新券107/1，致该券上日空 单量仅9亿台币，相较于250亿台币标售量能明显偏少，凸显多方势力抬头打压空方氛围。 〞第一天就这么积极有点意外，现在是台债筹码的问题，有点要轧空手的味道。〞一位 大型银行交易员说。 今日10年公债106/9殖利率收在0.9153%，前波同年期公债收盘低位为2016年11月2日的0 .9123%；五年新券107/1殖利率则收报0.6255%，前波同年期公债收盘低位为2016年10月17日 的0.6065% 至于五年新券107/1将于下周二(9日)标售；交易员表示，由于107/1殖利 率今创发行前交易期间新低，且该券为上半年唯一一档五年券，筹码也只有250亿台币，料 不致于标高。 交易员预估，明日10年公债106/9期主要交易区间料在0.90-0.95%；五年券107/1A0710 1=TWO发行前交易区间料在0.62-0.65%。 年末需求扶助美债价格上周五以上涨结束2017年交易，但在周一的新年假期前交投疏落 。新年第一周将出炉多项数据。指标10年期公债收益率上周五收低至2.411%，上日则收在2. 432%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 107/1 -1.75 0.6255% 0.6238-0.6385% 16.5 10 106/9 -3.46 0.9153% 0.9105-0.9300% 79.0 年 期别 报价(% 期 ) 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9153% 5 106/10 0.6285% 2 106/7 0.3800% 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)