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台湾债市：五年及10年指标债殖利率均收创逾一年新低，开年续偏强整理
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January 2, 2018 / 7:37 AM / a day ago

台湾债市：五年及10年指标债殖利率均收创逾一年新低，开年续偏强整理

2 分钟阅读

    * 五年及10年指标债殖利率收创逾一年新低
    * 美债殖利率回档带动台债延续偏强整理格局
    * 106/9期明日殖利率主要区间料在0.90-0.95%

    路透台北1月2日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二收创逾一年新低
。交易员表示，趁着美国指标10年公债殖利率略见回档，台债开年延续偏强整理格局，带动
指标五年券及10年券殖利率联袂再探波段低位，后续观望进一步追价力道。
    
    他们并称，市场预期台湾上半年升息机率低，且首季公债仅发行750亿台币、筹码少得
可怜，为农历年前红包行情预期增温，多数交易商不敢做空五年新券107/1，致该券上日空
单量仅9亿台币，相较于250亿台币标售量能明显偏少，凸显多方势力抬头打压空方氛围。
    
    〞第一天就这么积极有点意外，现在是台债筹码的问题，有点要轧空手的味道。〞一位
大型银行交易员说。 
    
    今日10年公债106/9殖利率收在0.9153%，前波同年期公债收盘低位为2016年11月2日的0
.9123%；五年新券107/1殖利率则收报0.6255%，前波同年期公债收盘低位为2016年10月17日
的0.6065%
    
    至于五年新券107/1将于下周二(9日)标售；交易员表示，由于107/1殖利
率今创发行前交易期间新低，且该券为上半年唯一一档五年券，筹码也只有250亿台币，料 
不致于标高。
    
    交易员预估，明日10年公债106/9期主要交易区间料在0.90-0.95%；五年券107/1A0710
1=TWO发行前交易区间料在0.62-0.65%。 
    
    年末需求扶助美债价格上周五以上涨结束2017年交易，但在周一的新年假期前交投疏落
。新年第一周将出炉多项数据。指标10年期公债收益率上周五收低至2.411%，上日则收在2.
432%。
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5   107/1         -1.75     0.6255%  0.6238-0.6385%      16.5
    10   106/9                      -3.46     0.9153%  0.9105-0.9300%      79.0
 年     期别                          报价(%
 期                                  )
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9153%
   5    106/10                       0.6285%
   2     106/7                       0.3800%
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)       

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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