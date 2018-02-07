台湾债市：交投清淡10年债殖利率盘初弹升，因台股随美股止跌反弹

路透台北2月7日 - 台湾指标10年债107/2期发行前交易殖利率周三盘初小幅弹升，交投相当清淡。交易员表示，台股随美股止跌反弹，令市场恐慌情绪暂时降温，但避险需求令殖利率弹幅受到抑制。

他们指出，债市即将在下周一封关，面对美债在通膨疑虑与股市动荡两股力道拉锯的不确定变数影响下，也许退场观望会是最好的选择，这也使得今日指标券的交易相当清淡。

〞债市有提早封关、等过年的味道。〞一位大型证券商交易员说。

他认为，台湾目前仍处在资金偏多、筹码供应少的环境，这也使得银行持续吸纳寿险于冷券市场释出的筹码。但美债未来的变化实在难以预料，通膨疑虑何时再度引导殖利率弹升，料将是关注重点。

另一证券商交易员则指出，虽然美股于昨晚反弹，但在高点出现长黑，通常是做头反转的危险讯号。在避险需求带动下，预料短期债市殖利率没有立即弹升的危险,台债应该会维持区间整理的走势。

美国公债价格周三上涨，因股市走势反复，促使部分投资者买入较低风险公债，但在长达一周的跌势将公债收益率推升至四年高位后，投资者仍心有余悸。

本地时间10:12，10年券107/2发行前交易殖利率弹0.93基点至1.0323%，成交6.0亿台币；五年券107/1未成交；至于台股加权指数则大涨2.72%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易于标售前的主要区间在1.02-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.65-0.69%。

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