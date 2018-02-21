台湾债市：交易心态冷淡尚无成交，农历春节期间美债小幅弹升

路透台北2月21日 - 台湾公债次级市场周三尚无成交，指标10年债107/2期和五年债107/1成交皆挂零，交易员认为，市场观望未见共识。

美国10年公债在2月9日收盘时殖利率位于2.819%，2月20日收盘则在2.888%，台债2/13日至2月20日农历休市期间，美债殖利率约弹升6.9基点。

〞只能上上网，倒倒水或刷刷牙，市场不动我也没办法动，〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，若是市场迟未形成共识，不排除养券心态仍将主导盘面，料交易员可能先行进场小幅持券。

本地时间10:32，开盘已1.5小时但并未成交，同时间台股加权指数则涨2.62%，报10,694.35点。

交易员预估，今日10年券107/2主要区间在1.02-1.06%；五年券107/1殖利率区间则在0.65-0.70%。

美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值附近，因投资者为本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。美国10年期公债收益率报2.888%，较周五尾盘上升1.1个基点。上周曾触及2.944%的四年峰值。

最新相关报导链接： --美国债市：公债收益率上升，因供应忧虑(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)