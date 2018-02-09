台湾债市：公债次级市场零成交，春节期间关注美债是否超调

* 交易商因应交割制度提前休市，观望等候长假来临 * 春节期间留意10年美债殖利率是否突破3.0% * 107/2殖利率年后主要区间料在1.00-1.10% 路透台北2月9日 - 台湾公债次级市场周五零成交。交易员表示，主要是交易商因应T+2交割制度，以及便 于中后台作业提早休假，预料下周一封关日也会维持准休市状态。 面对春节长假期间国际债市的可能动荡，他们指出，就看美国指标10年期公债殖利率是否弹 破3.0%，届时台湾10年公债107/2期殖利率就有向上测试1.10%的机会。 〞我是觉得美债不会大幅上弹(至3.0%)，但短线的overshoot(超调)有可能。〞一位证券商交易员说。 他表示，根据历史经验，美国10年公债殖利率离当年度的CPI、GDP数字不会太远，纵然美国总统特朗普推 出降税等措施，今年的CPI与GDP年增率也不会超过3%，所以美债殖利率再大幅弹升的空间料将不大。 至于近期美国金融市场的动荡会不会影响美联储的升息步伐，一大型银行交易员指出，直到昨晚，美联储 官员都没有因为股市大跌而改变说法，3月应该还是会升息。 他认为，在3月升息议题持续发酵下，美国10年公债殖利率不会因为美股动荡而有太深跌幅，反而应该要 担心全球经济增长持续升温，有愈来愈多经济体加入升息行列，可能带动公债殖利率的进一步上扬。 另一票券商交易员则称，美股的泡沫本来就是靠低利率吹出来的，如今货币政策开始转紧，过高的指数就 会面临回调压力。虽然美国经济面有改善，但应该不至于好到让美联储需要快速升息以压制通膨，预期美联储 在3月升息后，可能会观察当时的金融局势，放缓升息步调的机率存在。 他表示，相较于美国经济，台湾的复苏步伐相对缓慢，产出仍有不小缺口，在物价低且稳定条件下，央行 没有急于升息的压力。因此只要美债殖利率出现急弹带动台债修正，反而是逢高承接的好买点。 〞美债暴冲时，记得买进想买的债券，可以交易也可以养。〞该交易员说。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，只要美国经济继续以高于趋势水准的速度增长，他就支持美 国联邦储备理事会(美联储/FED)在3月会议上升息。杜德利称，今年加息三次的预期似乎仍然“十分合理”， 但加息次数有可能会更多。 美国公债收益率周四在震荡交投中上涨，因股市缩减部分跌幅，且 此前英国央行表示，可能需要更快加 息，令投资人对全球央行缩减刺激政策的预期升温。 交易员预估，农历春节后10年券107/2殖利率主要区间在1.00-1.10%；五年券107/1殖利率区 间则在0.630-0.680%。 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 没有成交 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)