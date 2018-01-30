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January 30, 2018 / 7:46 AM / a day ago

台湾债市：受美债利空冲击10年券殖利率再收扬至一周高位，需留意空单变化

2 分钟阅读

    * 10年指标债殖利率再收扬至一周高位
    * 持续反应美债利空冲击，留意空单变化
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.04-1.08%

    路透台北1月30日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周二再收扬至
一周高位。交易员表示，因美国指标10年债殖利率续扬穿过2.70%整数关卡，带动台债区间
偏空，107/2殖利率一度升向1.07%，惟空单偏多担忧轧空而收敛升幅至1.06%下方盘整，关
注美债及该券空单变化。
    
    他们指出，107/2空单量周一虽微减至74.5亿台币，但仍接近该券标售总额250亿台币的
三分之一，对该券形成保护伞，且台债寿险抛券卖压影响也渐钝化，短线仍续反应美债利空
，料该券殖利率续存区间偏升压力。
    
   〞这种盘就是最难操作的盘，逆势作多也怕、作空也怕被轧。〞一位大型银行交易员说
。
   
    今日10年新债107/2殖利率收在1.0530%，前高为1月22日的1.0925%。该券将于2月5日标
售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前交易以来，区间落在1.0106%-1.1265%。
    
    他们并称，目前新债标售变数当前，且美国指标10年债殖利率近一个月弹幅逾30个基点
，市场转趋关注美债走势，略有压抑多方力道，惟107/2空单偏多也让空方较难发挥，短线
台债料回归盘整，静待标债结果出炉释出进一步方向。
    
    另位大型证券交易员也称，尽管寿险抛券卖压去化顺利，但因美债利空变数未除，台债
仍有中性偏空压力，下周一标售的10年新债107/2仍旧面临终端买盘考验，且农历春节脚步
逼近，也会影响市场偏多操作意愿。 
    
    美国公债收益率周一急升至逾三年高位，此前一欧洲央行官员的讲话巩固了随着经济前
景改善，全球主要央行将缩减刺激计划的预期。尾盘美国10年期公债收益率盘
中升至2.727%的峰值，此为2014年4月来最高。尾盘收益率升幅收敛报2.701%。  
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.68-0.72%；10年券107/2期发
行前交易殖利率主要区间则料1.04-1.08%。      
     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      +1.20     0.6900%   0.6900-0.7098%        6.0
  10   107/2                      +0.60     1.0530%   1.0501-1.0699%       97.5
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0530%
   5     107/1                       0.6900%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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