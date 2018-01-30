台湾债市：受美债利空冲击10年券殖利率再收扬至一周高位，需留意空单变化

* 10年指标债殖利率再收扬至一周高位 * 持续反应美债利空冲击，留意空单变化 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.04-1.08% 路透台北1月30日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周二再收扬至 一周高位。交易员表示，因美国指标10年债殖利率续扬穿过2.70%整数关卡，带动台债区间 偏空，107/2殖利率一度升向1.07%，惟空单偏多担忧轧空而收敛升幅至1.06%下方盘整，关 注美债及该券空单变化。 他们指出，107/2空单量周一虽微减至74.5亿台币，但仍接近该券标售总额250亿台币的 三分之一，对该券形成保护伞，且台债寿险抛券卖压影响也渐钝化，短线仍续反应美债利空 ，料该券殖利率续存区间偏升压力。 〞这种盘就是最难操作的盘，逆势作多也怕、作空也怕被轧。〞一位大型银行交易员说 。 今日10年新债107/2殖利率收在1.0530%，前高为1月22日的1.0925%。该券将于2月5日标 售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前交易以来，区间落在1.0106%-1.1265%。 他们并称，目前新债标售变数当前，且美国指标10年债殖利率近一个月弹幅逾30个基点 ，市场转趋关注美债走势，略有压抑多方力道，惟107/2空单偏多也让空方较难发挥，短线 台债料回归盘整，静待标债结果出炉释出进一步方向。 另位大型证券交易员也称，尽管寿险抛券卖压去化顺利，但因美债利空变数未除，台债 仍有中性偏空压力，下周一标售的10年新债107/2仍旧面临终端买盘考验，且农历春节脚步 逼近，也会影响市场偏多操作意愿。 美国公债收益率周一急升至逾三年高位，此前一欧洲央行官员的讲话巩固了随着经济前 景改善，全球主要央行将缩减刺激计划的预期。尾盘美国10年期公债收益率盘 中升至2.727%的峰值，此为2014年4月来最高。尾盘收益率升幅收敛报2.701%。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.68-0.72%；10年券107/2期发 行前交易殖利率主要区间则料1.04-1.08%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +1.20 0.6900% 0.6900-0.7098% 6.0 10 107/2 +0.60 1.0530% 1.0501-1.0699% 97.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0530% 5 107/1 0.6900% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)