台湾债市：国际债券为寿险业提供合宜投资管道，年底料不至冻结--柜买中心

路透台北9月27日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，寿险公司在台湾缺乏投资标的，国际债券提供了合宜的投资管道，在主管机关与业者均希望维持的前提下，今年底料不至出现冻结保险业投资国际债券的情形。

此前本地媒体报导，开放保险业投资国际板债券不计入海外投资上限的前金管会主委、国民党籍立委曾铭宗，于近日行文金管会，要求10月底前回覆国际板债券是否不利台湾经济或产业发展。若此政策不宜，年底前将以主决议方式冻结保险业投资国际板债券，再提案修法限制投资。

〞立委的确有找我们讨论过...主管机关与保险业者都希望维持，年底不至于关掉。〞柜买中心副总经理黄秉钧在一场记者会说。

他补充，目前保险业者持有外币计价资产占可运用资金比重已达63%，纵然修改保险法限制投资国际债，保险业还是有45%的曝险风险存在。此外，虽然国际债券这两年大量发行，但并未排挤本币计价债券的发行，这几年公债平均发行超过5,000亿台币。

柜买中心总经理苏郁卿则称，根据调查，香港发行的中期债券有八成是台湾寿险业者持有，与其让他们去香港投资，何不留在台湾？国际债券提供了保险业很好的投资管道，有人关心发行利率偏低，但根据柜买中心的调查，并没有偏低的情形。

根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共344.87亿美元，另有4.55亿南非兰特。去年为479.16亿美元。

所谓主决议是立法院在预算审查时，可针对行政机关预算执行或施政计画，作出决定限定相关预算的执行〞条件〞或〞期限〞，行政机关必须依主决议办理。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)