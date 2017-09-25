台湾债市：国际板债券年底前料加速发行，今年发行额或将再创新高--承销商

路透台北9月25日 - 针对立委有意于年底前冻结台湾保险业投资国际板债券，承销商周一指出，这可能会促使发行人与保险业加速募资与投资的动作，预估今年发行金额会超越去年的479.16亿美元再创新高。

本地工商时报今日报导，此前开放保险业投资国际板债券不计入海外投资上限的前金管会主委、国民党籍立委曾铭宗，于近日行文金管会，要求10月底前回覆国际板债券是否不利台湾经济或产业发展。若此政策不宜，年底前将以主决议方式冻结保险业投资国际板债券，再提案修法限制投资。

〞我认为这会让国际债券在年底前加速发行，(金额)会比去年还多。〞一外银债券承销商说。

他表示，为了避免年底国际板债券的投资遭到冻结，保险业对于相关配置需求可能会加速扩大，海外发行人在台湾发债量也会相应增加。

另一本地债券承销商也持相同看法称，年底前国际债券的发行会加速。但恐怕也提高了主管机关出手控管的意图。

根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共344.87亿美元，另有4.55亿南非兰特。

所谓主决议是立法院在预算审查时，可针对行政机关预算执行或施政计画，作出决定限定相关预算的执行〞条件〞或〞期限〞，行政机关必须依主决议办理。(完) (记者 董永年; 审校)