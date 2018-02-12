台湾债市：封关日零成交冷淡收场，美债利空罩顶下年后随势调整

* 以零成交冷淡封关，春节期间续关注美债走势 * 美债10年券存在测试3.0%机会，台债区间操作为宜 * 107/2殖利率年后主要区间料在1.00-1.10% 路透台北2月12日 - 台湾公债次级市场周一以零成交冷淡封关。交易员表示，美债波动短线趋于缓和，但调整似乎尚未结束。春节期间仍将关注美债动向，待21日恢复交易后随势调整。 不少交易员对美债后市偏空看待。他们指出，无论是货币政策、筹码供给等变数都对美债不利，纵然近期因股市剧烈回档令债市出现避险需求，但此时断定殖利率止弹回稳仍为时过早。 〞美国指标10年期公债殖利率会测试3.0%，因为找不到有利题材。〞一位大型票券商交易员说。 另一证券商交易员认为，目前美国10年公债殖利率处在美联储本轮升息目标区的2.75-3.0%内，依据过去经验，债市殖利率高点通常不会突破目标区，而是会在此区间内找到支撑点，但短暂突破也不是不可能。 一银行交易员称，美债技术线图所呈现的就是空头走势，虽然近期因股市大幅回档找到喘息机会，但这或许只是短期现象，后市也不无出现股债双空的可能。 在美债走空的趋势下，交易员认为，纵然台债有央行短期内不会升息、筹码供给偏少等题材保护，但短线也只能维持在窄幅区间内震荡，中期在央行考量台美利差不宜扩大而跟进升息带动下，殖利率仍将缓步向上。 大型票券商交易员指出，银行基于台湾短期内升息不易，资金成本偏低，上半年仍会持续买进债券；但下半年随着央行可能跟进升息的预期升温，银行端买盘也会缩手。 前述证券商交易员也表示，基于台湾升息时点尚早，第一季台债虽面临美债回调的压力，但殖利率逢反弹仍会吸引银行买进，但若是往下也会伺机调节，因此波动区间会偏窄。 美国公债价格上周五上涨，此前股市重拾跌势，增加了对低风险公债的需求。过去两周公债收益率跳涨，因通胀上升和其他经济数据改善，驱使投资者因应经济增长加速前景和美联储可能升息较预期更快而进行调整。 台债因T+2交割制度，今日是农历春节前的最后交易日，21日恢复交易。 交易员预估，农历春节后10年券107/2殖利率主要区间在1.00-1.10%；五年券107/1殖利率区间则在0.630-0.680%。 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 没有成交 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)