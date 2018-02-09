台湾债市：开盘逾一小时未见成交，休假模式启动年后再战

路透台北2月9日 - 台湾指标10年债107/2期周五早盘呈现休假模式，开盘一小时不见成交。交易员表示，虽然昨晚美债殖利率又弹升，但因不少交易员已开始休假，在报价态度消极影响下，买卖因利差不小难以成交。

他们表示，美债近期波动剧烈，在通膨忧虑与股市大跌之间拉扯摆荡，由于不确定农历春节长假期间会如何变化，此时最好的方式就是先行观望。

〞美国指标10年期公债殖利率会不会弹破3.0%，没人敢说。〞一大型银行交易员说。

另一票券商交易员则称，台湾10年期公债殖利率今年以来在0.91%-1.127%约22个基点的区间震荡，随着美债殖利率看升，未来向上测试的机率偏高。但因台债有至少上半年不会升息、资金偏多的题材保护，短期弹升空间料将有限。

美国公债收益率周四在震荡交投中上涨，因股市缩减部分跌幅，且此前英国央行表示，可能需要更快加息，令投资人对全球央行缩减刺激政策的预期升温。指标10年期公债收益率周四高见2.884%，略低于周一触及的四年高位2.885%。

本地时间10:07，10年券107/2、五年券107/1均未成交；台股加权指数则跌2.88%。

交易员预估，今日10年券107/2主要区间在1.025-1.045%；五年券107/1殖利率区间则在0.645-0.665%。

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