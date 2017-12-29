台湾债市：成交清淡10年债殖利率收小升，惟作帐需求令五年公债偏多

* 指标10年公债106/9殖利率收小涨，但五年指标公债收跌 * 下周重点观察美国非农就业数据和基建方案推出时程 * 10年公债106/9期下周主要交易区间料在0.92-0.98% 路透台北12月29日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收小升，惟五 年指标公债殖利率在年底作帐需求下转收跌；两者成交量都低，不见明确方向。交易员表示 ，展望下周是明年首周交易，预料交易员归队后，债市筹码面仍有利多方，不排除先走区间 偏多行情。 10年指标公债殖利率今日收报0.9499%，全年下跌24.01基点；五年指标公 债殖利率收在0.643%，全年下跌27.2基点。交易员表示，虽然美债殖利率年底 前走到偏高点，但台债的筹码优势助攻多头，台债殖利率逐季缓跌，几乎收在全年的相对低 点。 〞台债一直都是筹码战，〞一位大型证券商交易员说。 他称，五年公债106/10现券和107/1期发行前交易今日在金融机构年底作 帐需求下偏多，收盘殖利率小跌。盘中多头本想一鼓作气，但殖利率逢低买盘倒也按兵不动 ，多头就此熄火，全场交易清淡。 至于下周的观察重点，一位大型证券商交易员认为，下周五美国将公布非农就业数据， 此一向是美国联邦储备理事会观察总体经济数据的重要参考。此外，美国总统特朗普(川普) 原先亦计划在年初推出基础建设等计划，亦攸关明年美国经济复苏力道，值得关注。 他们也说，尽管五年公债107/1期发行前交易近期表现趋强，但由于量能清淡，尚嗅不 到多方要转进五年券的味道。因此，要知道投资盘的想法，可能还是要等标债才能见真章。 台湾央行1月9日将标售107/1期五年公债，金额预定250亿台币。 交易员预估，下周10年公债106/9期主要交易区间料在0.92-0.98%；五年券107/1A0710 1=TWO发行前交易区间料在0.62-0.68%。 美国公债价格周四下跌，部分回吐了周三月末延长债券存续期操作带来的强劲涨幅，此 前美国财政部售出280亿美元七年期公债，需求平平。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -0.60 0.6440% 0.6430-0.6450% 2.0 10 106/9 +0.99 0.9499% 0.9450-0.9499% 1.5 30 106/11 没有交易 20 106/8 没有交易 10 106/9 0.9499% 5 106/10 0.6440% 2 106/7 没有交易 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)