台湾债市：指标五年公债殖利率盘初走跌，年末交易心态淡成交阑珊

路透台北12月29日 - 台湾指标五年公债107/1期发行前殖利率周五走跌，但成交稀疏。交易商表示，今日是2017年的最末一个交易日，五年公债106/9期在评价作用下率先成交，带动新券107/1期走低。估计今日成交将淡静，不会有明确方向。

他们表示，台债交易心态偏淡静，年底之际各方心存观望。至于台币今日再连续大涨，各方密切关注对金融市场的影响。

〞今天台币和亚洲货币都疯狂升了，〞一位大型银行交易员说。

另一家大型证券商交易员表示，上日多方做多10年公债，但殖利率跌幅也有限，今日盘初多头转向五年公债。只不过年末各方交易心态偏向观望，追价者稀，成交阑珊。

本地时间10：51，台币兑美元升1.85角报29.655。盘中台币最高曾至29.650，再创逾四年高位。前高为2013年12月18日的29.641。

美债价格周四下跌，部分回吐了周三月末延长债券存续期操作带来的强劲涨幅，此前美国财政部售出280亿美元七年期公债，需求平平。指标10年期公债收益率周三从2.479%跌至2.407%，因投资者寻求在年底前延长所持债券投资组合的存续期。

交易员预估，今日五年公债107/1期发行前交易区间料在0.64-0.66%；10年公债106/9期主要预估在0.93-0.95%。

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--美国债市：公债价格下跌，七年期公债标售需求平平(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)