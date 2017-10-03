台湾债市：指标五年券发行前交易殖利率早盘微跌，维持区间盘整格局

路透台北10月3日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周二早盘微跌；交易员指出，由于美国10年公债殖利率仍徘徊在2.3%附近，带动台债维持区间盘整格局，且10月上旬连续假期较多也影响交易意愿，致短线交投较显低迷。

他们表示，五年新券106/10空单上日微增至55亿台币，空方量能仍显温和，近期料暂在现有区间附近整理，观望美债进一步指引。

〞量很小，表示大家都在等待。〞一大型民营银行交易员说。

台湾金融市场周三因中秋假期休市一天；下周一及周二则因国庆假期休市两天。

另位大型证券交易员也称，最近连续假期干扰因素较多，多空方皆倾向调节现有部位，有点不想抱部位过节的氛围，毕竟美债此前走势较显震荡，后市较难预料。

美债收益率周一在震荡交投中上涨，美股创纪录新高，美元走高，因美国制造业和建筑支出数据乐观，支撑年底前再次升息预期。指标10年期公债收益率收报2.3370%，略高于上周五的2.326%。

本地时间10:43，五年券106/10发行前交易殖利率跌0.45基点至0.7460%，成交27.5亿台币；10年券106/9殖利率跌0.50基点至1.0400%，成交5.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.17%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.05%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.74-0.76%。

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