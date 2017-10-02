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台湾债市：指标五年券殖利率微收扬创两个半月新高，后续仍紧跟美债
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2017年10月2日 / 早上7点52分 / 19 天内

台湾债市：指标五年券殖利率微收扬创两个半月新高，后续仍紧跟美债

2 分钟阅读

    * 五年券殖利率微扬创两个半月新高
    * 短线台债仍将紧随美债后市
    * 明日106/10殖利率区间料在0.74-0.77%

    路透台北10月2日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周一微收扬，创同年券殖
利率两个半月新高；交易员指出，短线美国10年公债殖利率区间偏升，牵动台债指标券殖利率也稍见盘升压力
，暂随美债起伏，但台债交投仍不活络，尚待美债进一步指引。
     
    他们表示，因10年券106/9借券成本较高，部分空方转进五年券106/10，致展开发行前交易才一周的106/1
0空单量都维持在50亿台币左右水准，令该券殖利率逢高仍见部分买盘进场，料后续弹幅不致太高。
    
    〞最近跟美债跟得比较紧。〞一大型证券商交易员说。
    
    周一五年券106/10期发行前交易殖利率最高至0.7610%，创该券发行前交易期间盘中新高，并创同年券殖
利率盘中及收盘两个半月新高，此前盘中及收盘新高分别为7月17日的0.7770%及0.7650%。
    
    另位大型公营银行交易员也称，台积电董事长张忠谋无预警宣布明年6月退休，台股走势料对台债影响有
限，而这两天10年券106/9殖利率扬升也影响部分交投将借券成本拉高以保护现有部位，料此举将压抑该券放
空力道。
    
    一位民营银行交易员并提到，目前台债仍维持区间整理格局，逢高仍有买盘介入，料暂难跳脱既有区间盘
整，短线密切关注美债后市。
    
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.03-1.06%，五年期公债106/10期A06110=TWO
发行前交易殖利率区间料在0.74-0.77%。   
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10         +0.95     0.7505%  0.7480-0.7610%      61.5
 10   106/9                      +1.49     1.0450%  1.0400-1.0450%       8.0
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0450%
   5    106/10                       0.7505%
   2     106/7                      没有成交
       
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)         

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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