台湾债市：指标五年券殖利率微收扬创两个半月新高，后续仍紧跟美债

* 五年券殖利率微扬创两个半月新高 * 短线台债仍将紧随美债后市 * 明日106/10殖利率区间料在0.74-0.77% 路透台北10月2日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周一微收扬，创同年券殖 利率两个半月新高；交易员指出，短线美国10年公债殖利率区间偏升，牵动台债指标券殖利率也稍见盘升压力 ，暂随美债起伏，但台债交投仍不活络，尚待美债进一步指引。 他们表示，因10年券106/9借券成本较高，部分空方转进五年券106/10，致展开发行前交易才一周的106/1 0空单量都维持在50亿台币左右水准，令该券殖利率逢高仍见部分买盘进场，料后续弹幅不致太高。 〞最近跟美债跟得比较紧。〞一大型证券商交易员说。 周一五年券106/10期发行前交易殖利率最高至0.7610%，创该券发行前交易期间盘中新高，并创同年券殖 利率盘中及收盘两个半月新高，此前盘中及收盘新高分别为7月17日的0.7770%及0.7650%。 另位大型公营银行交易员也称，台积电董事长张忠谋无预警宣布明年6月退休，台股走势料对台债影响有 限，而这两天10年券106/9殖利率扬升也影响部分交投将借券成本拉高以保护现有部位，料此举将压抑该券放 空力道。 一位民营银行交易员并提到，目前台债仍维持区间整理格局，逢高仍有买盘介入，料暂难跳脱既有区间盘 整，短线密切关注美债后市。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.03-1.06%，五年期公债106/10期A06110=TWO 发行前交易殖利率区间料在0.74-0.77%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 +0.95 0.7505% 0.7480-0.7610% 61.5 10 106/9 +1.49 1.0450% 1.0400-1.0450% 8.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0450% 5 106/10 0.7505% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)