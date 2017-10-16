FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：指标五年券殖利率早盘下跌，因美债走多且五年券标售优于预期
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月16日 / 凌晨2点41分 / 9 天前

台湾债市：指标五年券殖利率早盘下跌，因美债走多且五年券标售优于预期

1 分钟阅读

路透台北10月16日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周一早盘下跌。交易员指出，因美债走势偏多，且106/10标售结果优于预期等带动。

他们表示，此前国际债市表现偏空，并带动台债殖利率也向上测试支撑。惟观察美国10年期公债在尚未弹破2.40%之前，区间震荡走势料难改变。

〞就是美债(殖利率)下去带动，但空间也不大。〞一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，上周五标售的106/10结果好于预期，投标倍数2.04倍有往上趋势。也让今日106/10的走势偏多。

台湾央行周五表示，财政部委托标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果略低于路透调查预估的0.73-0.75%，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3基点。

本地时间10:28，五年券106/10发行前交易殖利率跌0.99基点至0.7051%，成交26.5亿台币；10年券106/9殖利率跌0.28基点至1.0170%，成交5.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.11%。

交易员预估，10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.02%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.71%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率跌至两周低点，因通胀数据令人失望

--美国利率：波士顿联储总裁支持加息，反对制定政策时遵守刻板规定(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below