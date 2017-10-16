台湾债市：指标五年券殖利率早盘下跌，因美债走多且五年券标售优于预期

路透台北10月16日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周一早盘下跌。交易员指出，因美债走势偏多，且106/10标售结果优于预期等带动。

他们表示，此前国际债市表现偏空，并带动台债殖利率也向上测试支撑。惟观察美国10年期公债在尚未弹破2.40%之前，区间震荡走势料难改变。

〞就是美债(殖利率)下去带动，但空间也不大。〞一票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，上周五标售的106/10结果好于预期，投标倍数2.04倍有往上趋势。也让今日106/10的走势偏多。

台湾央行周五表示，财政部委托标售的五年期公债106/10期得标利率在0.72%。该结果略低于路透调查预估的0.73-0.75%，较上次标售的五年公债106/5R得标利率0.7830%走低6.3基点。

本地时间10:28，五年券106/10发行前交易殖利率跌0.99基点至0.7051%，成交26.5亿台币；10年券106/9殖利率跌0.28基点至1.0170%，成交5.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.11%。

交易员预估，10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.02%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.71%。

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