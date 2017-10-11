台湾债市：指标五年券殖利率早盘微升，观望美债走势及新债标售

路透台北10月11日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周三早盘微升。交易员指出，在台湾金融市场休市期间，美国指标10年公债殖利率趋升震荡，带动106/10殖利率小幅走扬，惟该券周五(13日)标售在即，交投观望气氛较显浓厚，短线料量缩整理可能性较高。

他们表示，五年新券106/10上个交易日空单略增至58亿台币，相较于250亿标售总额量能仍属温和，而养券需求者参与此次标售的意愿仍在，并初估该券得标利率落在0.74-0.75%才会出手标售。

〞美债殖利率没感觉要上去，2.4%这边有压，但下去也没力道。〞一大型票券交易员说。

另位大型银行交易员也称，近日休假多较难释出明显交投方向，而美债利率看升机率高一点，略有带动台债主流券殖利率区间偏扬，但五年新券即将标售，料暂在既有区间盘整，静待新券标售结果出炉及美债进一步方向。

台湾金融市场本周一及周二因假期休市两天。

本地时间10:37，五年券106/10发行前交易殖利率升0.40基点至0.7430%，成交8亿台币；10年券106/9则暂无成交；至于台股加权指数则涨0.99%。

美国公债价格周二缩减涨幅，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特宣称加泰罗尼亚有独立的权力，但提议暂停公投结果的效应，有待与西班牙政府进行对话，缓解独立问题会引发暴力冲突的即时担忧。指标10年公债收益率收报2.3450%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.05%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.75%。

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