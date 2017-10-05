台湾债市：指标五年券殖利率早盘微跌，美债偏空压力缓解吸引短多进场

路透台北10月5日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周四早盘微跌；交易员指出，美国指标10年公债殖利率上日收上引线，让近期来自美债偏空的压力稍见缓解，吸引短多进场带动五年期及10年期主流券殖利率联袂小幅走低。

他们表示，随着美债利空淡化，五年新券106/10空单上日微减至49亿台币，空方量能温和，而短线交投较显低迷，主流券难跳脱现有区间整理格局，暂先观望美国最新非农就业数据。

〞今天有交易商往下试盘，但量很少，料(殖利率)跌幅有限。〞一大型民营银行交易员说。

周五美国将公布9月非农就业报告；根据路透调查，华尔街分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万 。

美国公债收益率周三持稳至上涨，此前美国公布的一个服务业数据触及12年高位，抵消了一些对即将公布的非农就业报告的担忧。指标10年期公债收益率收报2.3320%，同上日。

本地时间10:18，五年券106/10发行前交易殖利率跌1.50基点至0.7325%，成交30.5亿台币；10年券106/9殖利率跌1.89基点至1.0210%，成交5.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.53%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.03%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.72-0.74%。

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