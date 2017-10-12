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台湾债市：指标五年券殖利率早盘横向整理，观望明日新债标售结果出炉
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2017年10月12日 / 凌晨2点33分 / 9 天内

台湾债市：指标五年券殖利率早盘横向整理，观望明日新债标售结果出炉

1 分钟阅读

路透台北10月12日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周四早盘横向整理。交易员指出，近日美债持平整理，较难提供台债进一步方向，让106/10殖利率早盘暂在0.73%附近窄幅波动，量缩静待明日该券标售结果出炉。

他们表示，五年新券106/10上日空单略增至63亿台币，量能仍在可控制范围，并没有失控，主要归功于短线指标10年债106/9殖利率持稳区间盘整，后续观望106/10标售结果及美债后市。

〞美债又没动，现在就只有等标债结果出来。〞一大型证券交易员说。

本地时间10:22，五年券106/10发行前交易殖利率跌0.57基点至0.7306%，成交7.5亿台币；10年券106/9殖利率也跌0.33基点至1.0300%，成交2亿台币；至于台股加权指数则涨0.42%。

美国公债价格周三几无变动，此前美国联邦储备理事会(美联储/F ED)9月会议记录和市场预期一致，且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。指标10年公债收益率收报2.3450%，同上日。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.03-1.05%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.74%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债持稳，此前美联储会议记录没有意外

--《焦点》9月政策会议记录显示，美联储在通胀问题上的分歧加剧(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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