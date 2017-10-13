台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债微跌，关注午间新债标售结果

路透台北10月13日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周五早盘微跌。交易员指出，由于美国指标10年公债殖利率上日微跌，带动106/10殖利率跟进，惟交投清淡观望午间新债标售结果。

他们表示，五年新券106/10上日空单微减至61.5亿台币，量能仍属温和，让短线该券殖利率波动幅度不大，陷入量缩狭幅整理格局。

〞早上就很冷清，就等标债。〞一大型证券交易员说。

根据路透调查结果显示，五年公债106/10期得标利率料在0.73-0.75%；前次7月中旬标售的五年期券标售利率则为0.7830%。

本地时间10:21，五年券106/10发行前交易殖利率跌0.55基点至0.7285%，成交9亿台币；10年券106/9殖利率则暂无成交；至于台股加权指数则跌0.21%。

美国公债价格周四上涨，此前财政部标售120亿美元公债获强劲需求，投资者在周五发布消费者物价指数(CPI)前调整头寸。指标10年公债收益率收报2.3230%，上日则在2.3450%。

交易员预估，午间标债结果出炉前，10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.02-1.03%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.725-0.735%。

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